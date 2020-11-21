基隆本港漁產鯖魚、大頭蝦 山海饗宴委託行登場今報名

基隆市政府與農友、餐飲業者及經國管理學院合作推出的基隆山海產地餐桌第二場，12月12日晚上在基隆具有歷史記憶的委託行商圈復刻登場，今天下午1時開放線上報名，有興趣民眾要把握機會。

基隆依山傍海，為了推廣基隆秋冬山海特產，農委會水保局也協助基隆市政府透過農再整合計畫，將基隆山海物產整合行銷，讓更多人品味及認識。

這次由拿下2019基隆漁夫冠軍之苗圃義大利餐廳設計主餐，以基隆本港漁產鯖魚、黃金蟹肉、大頭蝦、海藻、墨魚丸及瑪陵農產基隆山藥、柚子，設計的「漁伙海鮮雜匯」，並佐以瑪陵農產好物，與擇食居酒屋提供的飛魚卵山藥細麵，及初沐Qmilk選用瑪陵樹梅特調的特調的「苺好時光」等，結合農漁特產與在地業者共同推廣基隆冬季限定創意餐飲。

第一場上月在碧砂漁港舉行，以海港風情及澎湃、創意精緻山海饗宴，讓參加者感受濃厚的山海美味深受好評，反應熱烈，第二場12月12日在市中心委託行舉辦。

基隆市政府產業發展處表示，除美食佳餚外，現場亦有隱藏版的行動劇場、爵士音樂表演及山海市集，讓消費者吃得到山海美食、買得到基隆好禮、看得到文化故事與聽得到懷舊音樂。