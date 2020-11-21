富岡地質公園今揭牌 成台東第2處地質公園

繼「利吉惡地地質公園」後，台東地2處地質公園「東部海岸富岡地質公園」今天揭牌，成為全台擁有2處地質公園的縣市。東部海岸國家風景區管理處林維玲表示，富岡地質公園揭牌後，結合在地富岡社區的人文歷史、多元族群，推行永續觀光。

林維玲說，小野柳地質學名為「富岡砂岩」，前年文資法納入地質公園後，並開始推動正名，今年7月經縣府文資會進行審議通過，正式更名為東部海岸富岡地質公園，今天正式揭牌。未來，先會採小野柳風景區、富岡地質公園取雙品牌模式推廣。

揭牌儀式，包括林維玲、縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人出席。饒慶鈴表示，富岡地質公園位在海岸山脈的太平洋濱，今天公告為台東縣自然地景後，希望成為台東深度旅遊亮點。富岡里里長曾阿粉說，富岡地質公園對地方行銷有加分作用。