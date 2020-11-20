快訊

中選會：桃市議員王浩宇罷免案成立 明年1月16日投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆表揚12名績優長照服務人員 她從原本被排斥到指定

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆表揚12名績優長照服務人員。圖／基隆市政府提供
基隆表揚12名績優長照服務人員。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天表揚長照服務績優人員，市長林右昌及衛福部長照司科長黃千芬、副議長林沛祥分別表揚四類12位熱忱服務長照人員。其中，士林靈糧堂A個管員杜家儀，透過三不五時至案家關心取得信任，讓個案及家屬從原本的排斥外人進到家中到指定要她個管師服務。

林右昌指出，基隆今年長者比例突破17%，長期服務需求人數達1萬3千多人，感謝專業熱心、熱血長照服務夥伴，默默在社會角落給予支持，每一個案需經驗累積與無比耐心，提供更好的支持與服務，其中辛苦不足外人道語。

市政府指出，今天表揚分為4大類，分別是「優質專業類」（從事長照服務醫事人員與社工）有基隆長庚醫院馮文心、愛及德職能治療所張世杰及伊甸基金會莊婷；「知心個管類」（從事照管業務的照管專員及督導、A個管員）有基隆市長期照護管理中心洪曼珊、士林靈糧堂杜家儀及伊甸基金會廖怡雅。

「溫馨照顧類」（領有照顧服務員證書的照服員）有伊甸基金會張英嬌、管雲芳、衛福部基隆醫院蘇美華、恆安老人長期照顧中心黃淑娟及士林靈糧堂鍾雪蓮；「給力行政類」基市府社會處行政專員簡筱珊。

12位獲獎的人都有服務故事，護理師馮文心有17年資歷，在照護個案的過程中，體會到對個案付出一點關懷，反而得到更多精神上的支持與鼓勵；A個管員杜家儀，透過三不五時至案家關心取得信任，讓個案及家屬從原本的排斥外人進到家中到指定要她個管師服務。

另伊甸社會福利基金會張英嬌、管雲芳照顧服務員投入照顧服務都有10餘年，發展出自我的一套服務方式，獲得好評。

基隆表揚12名績優長照服務人員。圖／基隆市政府提供
基隆表揚12名績優長照服務人員。圖／基隆市政府提供
基隆表揚12名績優長照服務人員。圖／基隆市政府提供
基隆表揚12名績優長照服務人員。圖／基隆市政府提供

基隆 長照 林右昌

延伸閱讀

昔發言人今市長萊劑發言違誠信？議員要林右昌道歉被拒

獨／基隆學校營養午餐限國產豬 林右昌：通令修改契約

楊石城病逝 林右昌：可敬的議員服務讓許多民眾很有感

基隆市民活動中心漏水 林右昌：爭取6千萬改善

相關新聞

台東嘉明湖基地台開通了！ 嚮導3350公尺首次視訊！

為貫徹行政院「向山致敬」政策，保障登山客通訊安全，中央今年8月在台東嘉明湖國家步道6公里處施工架設基地台，歷經3個月的時...

基隆表揚12名績優長照服務人員 她從原本被排斥到指定

基隆市政府今天表揚長照服務績優人員，市長林右昌及衛福部長照司科長黃千芬、副議長林沛祥分別表揚四類12位熱忱服務長照人員。...

結盟高千穗町姊妹市週年 花蓮市設紀念裝置藝術

花蓮市公所去年和日本宮崎縣高千穗町締結姊妹市，市公所委託藝術家打造象徵友誼的紀念石雕裝置藝術「同舟共渡」今天揭幕，因疫情...

大湖風景區開發後長這樣！環團亮模擬圖憂景觀「變調」

宜蘭縣政府「擬定大湖風景特定區細部計畫」，允許在大湖邊興建20公尺觀光旅館、民宿、餐廳，若3年內加速開發，還有容積獎勵；...

台東2020「旗遊橙功」活動 邀大家吃旗魚嘗臍橙

台東縣成功鎮正式進入「旗魚」及「臍橙」盛產的時期，縣府為推廣行銷兩大經濟產業，將於明天在成功鎮海濱公園舉辦2020「旗遊...

碧霞宮80年鸞筆 赴德參展

宜蘭蘭陽博物館3年前舉辦台灣扶鸞特展，讓德國學者朗宓榭驚訝漢文化奧妙，經數次聯絡，由宜蘭市碧霞宮出借扶鸞用的「鸞筆」，昨...

花蓮悅樂開幕 宜花東旅館節下月登場

雖然新冠肺炎疫情籠罩，但蘇花改通車，加上花蓮零確診，下半年旅遊業明顯回溫。遠雄集團看好市場，推出副品牌「悅樂」旅店，昨天...

基隆大沙灣 打造數位展示館

基隆沙灣歷史文化園區服務中心整建工程昨天動工，將打造為數位展示場館，未來透過數位科技AR、VR及多道環繞音效等設施 ，成...

和平島公園獲國際永續認證國家級景點 打造永續旅遊島

今天是2020 BSI國際永續標準管理年會，交通部觀光局北觀處管理的和平島公園，今天獲頒亞洲唯一取得iso20121永續...

宜市80年「鸞筆」 遠赴德國參展分享台灣宗教文化

宜蘭蘭陽博物館3年前舉辦台灣扶鸞特展，讓德國學者朗宓榭驚訝漢文化奧妙，經數次聯絡，由宜蘭市碧霞宮出借扶鸞用的「鸞筆」，今打包後將啟程遠赴德國日耳曼博物館...

熱門新聞

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

議員爆台南自由車場館有超大波浪道路 市府：越野用途

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

好市多北台中店開幕塞爆！ 交通局多項交管措施看這

不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。