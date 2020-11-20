基隆表揚12名績優長照服務人員 她從原本被排斥到指定

基隆市政府今天表揚長照服務績優人員，市長林右昌及衛福部長照司科長黃千芬、副議長林沛祥分別表揚四類12位熱忱服務長照人員。其中，士林靈糧堂A個管員杜家儀，透過三不五時至案家關心取得信任，讓個案及家屬從原本的排斥外人進到家中到指定要她個管師服務。

林右昌指出，基隆今年長者比例突破17%，長期服務需求人數達1萬3千多人，感謝專業熱心、熱血長照服務夥伴，默默在社會角落給予支持，每一個案需經驗累積與無比耐心，提供更好的支持與服務，其中辛苦不足外人道語。

市政府指出，今天表揚分為4大類，分別是「優質專業類」（從事長照服務醫事人員與社工）有基隆長庚醫院馮文心、愛及德職能治療所張世杰及伊甸基金會莊婷；「知心個管類」（從事照管業務的照管專員及督導、A個管員）有基隆市長期照護管理中心洪曼珊、士林靈糧堂杜家儀及伊甸基金會廖怡雅。

「溫馨照顧類」（領有照顧服務員證書的照服員）有伊甸基金會張英嬌、管雲芳、衛福部基隆醫院蘇美華、恆安老人長期照顧中心黃淑娟及士林靈糧堂鍾雪蓮；「給力行政類」基市府社會處行政專員簡筱珊。

12位獲獎的人都有服務故事，護理師馮文心有17年資歷，在照護個案的過程中，體會到對個案付出一點關懷，反而得到更多精神上的支持與鼓勵；A個管員杜家儀，透過三不五時至案家關心取得信任，讓個案及家屬從原本的排斥外人進到家中到指定要她個管師服務。