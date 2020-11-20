結盟高千穗町姊妹市週年 花蓮市設紀念裝置藝術

花蓮市公所去年和日本宮崎縣高千穗町締結姊妹市，市公所委託藝術家打造象徵友誼的紀念石雕裝置藝術「同舟共渡」今天揭幕，因疫情無法出席結盟週年儀式的町長用視訊隔海祝褔。

花蓮市公所今天舉行姊妹市締結紀念儀式，為象徵友誼的裝置藝術揭幕。市長魏嘉賢致詞指出，花蓮市與高千穗町最早15年前締結友好城市，2年前花蓮發生0206大地震時，高千穗町立即送來溫暖祝福與幫助，加深兩地友誼，去年10月終於簽訂姊妹市盟約。

魏嘉賢指出，原本受邀參加週年儀式的高千穗町長甲斐宗之、議長工藤博志因疫情關係改為視訊參與，甲斐宗之還提前錄製祝福影片，親自跳起極具文化特色的夜神樂傳統舞蹈。

外交部東部辦事處處長粘信士指出，疫情期間花蓮市公所響應「We Can Help」，分送手工自製防疫物資給國外7個友好姊妹城市，展現姊妹市的關懷情誼，期許2市町能繼續深化文化、教育、觀光及產業等4面向交流。

「同舟共渡～遇見契合ing」紀念意象藝術裝置由藝術家黃裕榮及李培道設計，黃裕榮說，座品融合花蓮的太魯閣峽谷及高千穗峽谷意象，將2種不同色澤大理石板結合，整體造型為一艘扁舟。

花蓮市去年跟日本高千穗町締結為姊妹市、岩手縣盛岡市簽署友好城市盟約，為紀念締約滿週年，分別製作2座紀念裝置藝術，北濱公園的「同舟共渡」揭幕後，26日將在明義國小旁的水牛公園舉辦盛岡市「倆相好」裝置藝術揭幕。