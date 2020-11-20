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大湖風景區開發後長這樣！環團亮模擬圖憂景觀「變調」

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
大湖風景區擁有優美的湖光山色，環團今天前進風景區，呼籲縣府嚴守景觀天際線。記者張議晨／攝影。
大湖風景區擁有優美的湖光山色，環團今天前進風景區，呼籲縣府嚴守景觀天際線。記者張議晨／攝影。

宜蘭縣政府「擬定大湖風景特定區細部計畫」，允許在大湖邊興建20公尺觀光旅館、民宿、餐廳，若3年內加速開發，還有容積獎勵；今宜蘭環保團體前進大湖，以秀麗山水當背景，指細部計畫允許的開發項目，將遮蔽大湖美景，讓廣闊湖域、山景「變調」。對此，縣府回應稱，開發和會嚴格審查，維護大湖天際線。

大湖風景區是宜蘭首座風景特定區，面積約92公頃，縣府今年經與員山鄉公所、農田水利署協商，爭取中央約2500萬元經費，預計施作入口廣場環境營造，提供水域休憩及碼頭設施，目前工程已在進行中。

不過，今年縣府6月30日公告「擬定大湖風景特定區細部計畫」，在湖畔劃設「遊憩專用區」，允許興建觀光旅館、餐廳等行業，如以容積、建蔽率計算，專用區旅館可興建達20公尺、約7層樓高飯店。

宜蘭多個環保團體，今天與時代力量宜蘭黨部前進大湖，以秀麗山水當背景，指計劃書允許的開發項目，將遮蔽大湖美景，若開發案成真，在周邊大興土木恐讓廣闊湖域、山景「變調」。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘指出，大湖從清代就是宜蘭重要的水源地，是鄰近約100多公頃農地主要灌溉水源，整個風景區至今尚未有大規模開發，但細部計畫內容卻允許在風景區興建7層樓高旅館，遊憩專區與湖域未預留「緩衝區」，大樓直接矗立湖畔，破壞優美環境。

時代力量補充，大湖周遭生態敏感區被畫為「遊樂區」，也可興建餐廳，未來湖景第一排恐餐廳林立，剝奪民眾視覺景觀的公共權。世居大湖數十年的黃姓村民，對風景區開發憂心忡忡，怕從小記憶中的美景就此消失，未來將變為財團所有。

今時力還製作模擬圖，湖邊民宿、旅館林立，翠綠山景變調，主張應將遊樂區變為「保護區」，遊憩專用區興建的旅館，應降低開發高度，留設至少30公尺緩衝綠帶，才能降低開發帶來衝擊。

對此，縣府今發聲明解釋，稱細部計畫已充分考量山景、胡景，臨湖側建築物高度較低、較遠建物較高，景館工程已「保護」為優先原則，實際開發時也會在審議時嚴格把關；另外，這次變更，縣府取得約1.5公頃公設用地，開發完成後，將提供更完善的遊憩空間。

環團、時代力量製作模擬圖，憂心大湖風景區開發後景觀將「走鐘」。記者張議晨／攝影。
環團、時代力量製作模擬圖，憂心大湖風景區開發後景觀將「走鐘」。記者張議晨／攝影。
大湖風景區擁有優美的湖光山色，但縣府今年6月公告的細部計畫書，允許在附近興建旅館、餐廳等行業。記者張議晨／攝影。
大湖風景區擁有優美的湖光山色，但縣府今年6月公告的細部計畫書，允許在附近興建旅館、餐廳等行業。記者張議晨／攝影。
大湖位於天然湧泉頭，負責鄰近一百多公頃的農田灌溉用水。記者張議晨／攝影。
大湖位於天然湧泉頭，負責鄰近一百多公頃的農田灌溉用水。記者張議晨／攝影。

時代力量 民宿 碼頭

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