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台東「2020南島國際美術獎」啟動 邀11藝術家駐村創作

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
「2020南島國際美術獎」今天於台東美術館啟動，縣長饒慶鈴主持，她相信藝術家在1個月後的展覽能帶來豐富的視覺饗宴。記者尤聰光／攝影
「2020南島國際美術獎」今天於台東美術館啟動，縣長饒慶鈴主持，她相信藝術家在1個月後的展覽能帶來豐富的視覺饗宴。記者尤聰光／攝影

「2020南島國際美術獎」今天於台東美術館啟動，政府邀請11名參展藝術家分享個人過往創作脈絡及於台東駐地的創作計畫，縣長饒慶鈴使用傳統弓射出象徵南島文化能量的箭，希望讓台東藝術軟實力在整個太平洋群島被看見。

饒慶鈴表示，南島國際美術獎從2011年開始做到現在已經9年了，這中間也讓這個美術獎從國內級升級到國際級，變成一個讓台東與國際接軌的藝術盛宴，相信藝術家在1個月後的展覽能帶來豐富的視覺饗宴。

今年因疫情的關係，縣府改以推舉的方式邀請11名的藝術家，包括方偉文、安聖惠、李屏宜、范志明、眼蟲計畫呂沐芢與焦聖偉、彭賢祥、黎志文、蔡根、劉永仁及蕭筑方等創作者參與。並於12月12日舉辦展覽。

第一次來台東駐村的藝術家蕭筑方說，她選擇台東東海岸的都蘭駐村，因為她很喜歡海和石頭，她發現這些石頭都有每個表情，希望透過觀察自然的石頭，畫出不一樣的作品。

第一次來台東駐村的藝術家蕭筑方說，希望透過觀察都蘭海岸的自然石頭，畫出不一樣的作品。記者尤聰光／攝影
第一次來台東駐村的藝術家蕭筑方說，希望透過觀察都蘭海岸的自然石頭，畫出不一樣的作品。記者尤聰光／攝影
饒慶鈴（台上者）使用傳統弓射出象徵南島文化能量的箭，希望讓台東藝術軟實力在整個太平洋群島被看見。記者尤聰光／攝影
饒慶鈴（台上者）使用傳統弓射出象徵南島文化能量的箭，希望讓台東藝術軟實力在整個太平洋群島被看見。記者尤聰光／攝影

台東 藝術家 饒慶鈴

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