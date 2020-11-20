台東「2020南島國際美術獎」啟動 邀11藝術家駐村創作

「2020南島國際美術獎」今天於台東美術館啟動，政府邀請11名參展藝術家分享個人過往創作脈絡及於台東駐地的創作計畫，縣長饒慶鈴使用傳統弓射出象徵南島文化能量的箭，希望讓台東藝術軟實力在整個太平洋群島被看見。

饒慶鈴表示，南島國際美術獎從2011年開始做到現在已經9年了，這中間也讓這個美術獎從國內級升級到國際級，變成一個讓台東與國際接軌的藝術盛宴，相信藝術家在1個月後的展覽能帶來豐富的視覺饗宴。

今年因疫情的關係，縣府改以推舉的方式邀請11名的藝術家，包括方偉文、安聖惠、李屏宜、范志明、眼蟲計畫呂沐芢與焦聖偉、彭賢祥、黎志文、蔡根、劉永仁及蕭筑方等創作者參與。並於12月12日舉辦展覽。