山珍海味上桌 台東臍橙節旗魚季開跑

東北季風吹起，正是台東縣東海岸旗魚和臍橙季，21日在成功鎮分別有開幕活動，台東縣政府歡迎民眾作客台東。

台東縣政府表示，旗魚季21日下午2時30分在成功鎮海濱公園開幕，有鏢旗魚大賽頒獎、漁村文化體驗、農漁產品發表與旗魚晚宴；臍橙節當天下午3時30分在成功鎮農會生鮮超市前開幕，有臍橙果后、三仙台咖啡品嚐及農村文化體驗等。

東縣府農業處長許家豪表示，今年旗魚拍賣價格及數量都創歷年新高，鏢得最大尾白肉旗魚近600斤，旗魚拍賣價最高也達1斤新台幣1200元；鏢旗魚文化去年10月已列台東文化資產傳統知識與實踐類。

許家豪說，臍橙目前在台東種植面積150公頃，每年數量仍供不應求，產季適逢金樽衝浪賽事活動，11月東海岸人氣非常火熱，歡迎大家走一趟，體驗台東具歷史、文化農漁業活動。