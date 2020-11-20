台東2020「旗遊橙功」活動 邀大家吃旗魚嘗臍橙

台東縣成功鎮正式進入「旗魚」及「臍橙」盛產的時期，縣府為推廣行銷兩大經濟產業，將於明天在成功鎮海濱公園舉辦2020「旗遊橙功」節活動。邀請大家前來「旗遊橙功」。

副縣長王志輝表示，希望透過宣傳，讓民眾加深旗魚加臍橙的好滋味印象，除了大唾肥美滑嫩的旗魚，搭配酸甜可口的臍橙，一起品嘗東海岸當季美食，也能欣賞國際衝浪高手的競賽。

每年11月當東北季風吹起時，正是成功鎮鏢旗魚的季節，也是臍橙盛產的時期，縣府今年舉辦「旗遊橙功」活動，邀請全國民眾一起到台東作客。

縣府農業處表示，「旗遊橙功」活動有旗魚祭有鏢旗魚大賽頒獎、漁村文化體驗、農漁產品發表、旗魚晚宴，另有有臍橙果后及三仙台咖啡品嚐、農村文化體驗等。