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宜市80年「鑾筆」 遠赴德國參展分享台灣宗教文化

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
扶鸞文化在台灣演變有宗教色彩，信眾到鑾堂請示神明，再由鑾生執鑾筆解答疑惑。記者張議晨／攝影
扶鸞文化在台灣演變有宗教色彩，信眾到鑾堂請示神明，再由鑾生執鑾筆解答疑惑。記者張議晨／攝影

宜蘭蘭陽博物館3年前舉辦台灣扶鸞特展，讓德國學者朗宓榭驚訝漢文化奧妙，經數次聯絡，由宜蘭市碧霞宮出借扶鸞用的「鑾筆」，今打包後將啟程遠赴德國日耳曼博物館，預計12月2日出展，讓國際一窺台灣特別的扶鸞文化。

扶鸞是利用一枝Y字型的攣筆，由兩位孿生執鑾筆在鑾桌上寫字，以文章傳達神明意旨，從清末傳至台灣後，扶鸞在宜蘭地區發揚光大，光宜蘭縣境就有20多間廟宇設有鑾堂。

扶鸞是什麼？蘭陽博物館研究典藏組組長林正芳解答，扶鸞原本在宋朝是文人的遊戲，用來測試科舉考試的命題，後來清末傳至台灣以後，演變有宗教色彩，信眾到鑾堂請示神明，再由鑾生執鑾筆解答疑惑。

林正芳說，鑾筆是以桃木、柳木打造而成，木材需挑向東生長的「向陽木」，並經傳統儀式開光，才能運用在鑾堂上，請示神明都為關公、呂洞賓、朱熹等正神，以解答民眾疑惑為主。只是因孿生培育不易，需具備基礎的國學知識，因此目前也僅剩宜蘭市三清宮鑾堂持續運作。

三年前，蘭陽博物館舉辦台灣扶鸞特展，陳展系列與鑾堂有關的歷史文物，德國漢學者朗宓榭，看到碧霞宮的鸞筆後，因德國紐倫堡將舉辦歐亞卜數、數術與神術展覽，鸞堂是結合占卜、講學，向蘭博提出需求，由碧霞宮出借這支有80年歷史的鑾筆。

今上午碧霞宮以傳統儀式護送鑾筆「出宮」，由專業託運公司完成包裝後裝箱，將遠赴德國展出。扶鸞清末時在宜蘭發揚光大，鑾筆到德國紐倫堡餐產，不僅對於文化分享、發揚，具有很特殊的歷史意義。

宜蘭市碧霞宮的鑾筆完成包裝後，將啟運至德國參展。記者張議晨／攝影
宜蘭市碧霞宮的鑾筆完成包裝後，將啟運至德國參展。記者張議晨／攝影
扶鸞是由兩名鑾生執鑾筆在鑾桌上書寫文字，為民眾解答。記者張議晨／攝影
扶鸞是由兩名鑾生執鑾筆在鑾桌上書寫文字，為民眾解答。記者張議晨／攝影

德國 博物館 解答

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