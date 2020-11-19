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基隆2長照中心遭廢照 限12/9前安置36名住民

中央社 / 基隆19日電

基隆百安和百福2間老人長期照顧中心與屋主等人有租賃糾紛，由於業者未取得同意租賃書已被廢止許可，市府要求業者12月9日前安置36名住民，屆時若未妥善安置將依法開罰。

機構外牆至今仍高掛「租約到期，請家屬協助長輩搬遷」白布條，引起來往路人側目，雖有家屬日前表示，好不容易找到一間機構，不僅價格在負擔範圍，母親也已住習慣，盼法律能展延一些時間。

不過，基隆市政府社會處老人福利科長蔡惠貞今天向中央社記者表示，依老人福利法相關規定，市府已正式於9月30日公告廢止百福及百安2間機構設立許可，並要求業者善盡服務契約規範，盡快另行安置所有住民。

蔡惠貞指出，2間機構內尚有36名住民，限業者12月9日前協助住民返家或另覓機構安置，業者若不予配合，市府將強制實施，並依老人福利法規定，處業者新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

蔡惠貞表示，社會處也提前主動介入輔導，除聯繫住民家屬採取一對一輔導外，並提供其他服務選項，例如，日間照顧中心或申請居家服務、外籍看護等，市府責無旁貸，提早告知住民家人以便因應，維護長者合法、安全的生活權益。

基隆 外籍看護

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