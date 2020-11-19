基隆高遠新村周末潮市集 來吃阿嬤碼頭菜色聽西岸故事

基隆市政府21日在高遠新村籃球場舉辦「高遠新村_潮見丘市集」，以「生活記憶」為主題，呈現往昔的眷村回憶，不只能逛市集、品嘗豐富的基隆美食、手作醃製醬菜，還可聽當地人訴說基隆西岸故事，在地阿嬤大顯身手，端出滿桌美味的「碼頭菜色」，歡迎民眾一同體會西岸港口的生活況味。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說，中山區以遼闊的山海景觀、特殊的港口產業，以及其所延伸出的飲食文化，今年獲選為交通部觀光局經典小鎮。「基隆西看看」系列活動，結合基隆在地文史團隊雞籠卡米諾，推出不同主題的導覽遊程，有「沉靜漁村」遊程、「碼頭小吃」遊程、「西岸常民」遊程及「仙洞聚落」遊程。

21日系列遊程透過故事小旅行帶領民眾走進有如迷宮秘境的仙洞巖、拜訪寧靜的外木山漁村、品嘗道地的碼頭小吃，及走踏一座座位於山區的聚落村莊。另主題遊程分別上架於北北基好玩卡平台、Accupass平台及島內散步平台販售。

曾姿雯建議21日當天中午可以先參加基隆的東西岸美食品嚐活動，下午體驗在地阿嬤教學DIY醃菜及在地團體導覽活動，最後參加阿嬤手路菜辦桌晚宴。

曾姿雯表示，基隆特殊的海港文化，基隆港東西兩岸有著不同的生活樣貌，正濱漁港以及和平島公園擁有豐富的海岸風情，西岸昔日因港口產業而興盛，如今蛻變為寧靜浪漫的迷人小鎮。

系列體驗活動名額有限，建議民眾提前報名，活動當天於基隆市旅遊服務中心及活動會場有定時定點的接駁車服務。