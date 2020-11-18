宜蘭全額補助農民職災保險 縣府籲盡速申請

中央社 / 宜蘭縣18日電

宜蘭縣政府今天表示，今年7月1日起已全額補助農民職災保險，呼籲農民提出申請，讓務農更有保障。

宜蘭縣長林姿妙今天在縣府召開「農民職業災害保險自付額農民免負擔，務農有保障」記者會，鼓勵農民加入職災保險。

縣府農業處表示，為保障農民務農安全，行政院農業委員會在兩年前試辦農民職災保險，平均每月新台幣25元保費中，農民需負擔15元，但農民投保意願不高。為給宜蘭農民保障，縣府籌編預算經縣議會通過，加上縣內各農會補助，從今年7月1日至12月，全額補助農民職災保險保費，明年也將繼續籌編相關經費。

農業處進一步解釋，過去農民職業災害保險是每個月25元保費中，由中央補助7.5元、縣政府2.5元、農民必須自行負擔15元。經縣府與各農會加碼補助後，變成在農民負擔的15元中，由縣府負擔10元、農會負擔5元，農民不必花錢；補助金額雖不多，但希望讓農民感覺有受到照顧的小確幸。

林姿妙表示，農委會試辦農民職災保險至今，宜蘭縣投保人數達5071人，已有146個案件獲理賠，理賠總金額達299萬元，希望有實際從事農業，符合資格的農民，盡速前往農會提出申請，保障自身的權益，縣府會讓農民安心從農、務農有保障。

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