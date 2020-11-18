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花蓮環保局籲業者避粉塵逸散 違者最高可罰500萬元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局提醒業者，隨著東北季風逐漸增強，廠內堆置的砂、土、碎石等物堆置區容易發生風吹逸散情形，請業者加強自主管理。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環保局提醒業者，隨著東北季風逐漸增強，廠內堆置的砂、土、碎石等物堆置區容易發生風吹逸散情形，請業者加強自主管理。圖／花蓮縣環保局提供

台灣秋冬東北季風南下，PM2.5細懸浮微粒指標恐亮紅燈。花蓮縣環保局為減少固定汙染源逸散粒狀汙染物，列管縣內106家砂石場、礦場、水泥廠等，業者須用塵布（網）或灑水等措施，降低粉塵飄散，維護空氣品質。違規者可依照「空氣汙染防制法」，開罰10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局表示，環保署公告實施「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣汙染防制設施管理辦法」，規範公私場所固定汙染源製程、堆置、裝卸、輸送、運輸、開採等作業與一般裸露地及道路等汙染源，應設置或採行有效抑制粉塵空汙防制設施，以及監控該設施正常運轉設備。

環保局指出，目前列管逸散性粒狀汙染源，約有106家包含砂石場、堆置場、礦場、預拌場、瀝青廠及水泥廠等，雖管理辦法已執行多年，仍有部分業者未持續保持管理設置或操作防制設施，導致粉塵飄散情形。依近年稽查結果，主要常見缺失包括防塵布（網）及灑水範圍，未完全覆蓋堆置物料、出入口洗車設備及規格不符規定、車行路徑防制措施、道路路面有色差情形等。

環保局提醒業者，隨著東北季風逐漸增強，廠內堆置的砂、土、碎石等物堆置區容易發生風吹逸散情形，請業者加強自主管理，以降低粉塵逸散。將不定期派員稽查，請業主務必依管理辦法規定，設置及採行有效抑制粉塵逸散防制措施。

環保局空氣噪音防制科長王志惠說，凡經查核未符合管理辦法規定業者，將要求限期改善，若仍未改善者，將依違反「空氣汙染防制法」第23條規定告發，並依第67條，可處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

如各公私場所對於法規有疑義，可逕至行政院環境保護署網站查詢及下載，或逕洽詢專線03-8237575分機310或03-8242660詢問。

花蓮縣環保局列管縣內106家砂石場、礦場、水泥廠等，業者須用塵布（網）或灑水等措施，降低粉塵飄散，違規者可開罰10萬元以上500萬元以下罰鍰。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環保局列管縣內106家砂石場、礦場、水泥廠等，業者須用塵布（網）或灑水等措施，降低粉塵飄散，違規者可開罰10萬元以上500萬元以下罰鍰。圖／花蓮縣環保局提供

空氣汙染 砂石 行政院

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