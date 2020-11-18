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主任是正妹！移民署宜蘭站主任首露面 新住民瘋狂搶合照
移民署宜蘭服務站今天為新住民舉辦文化分享，邀請台灣媳婦、俄羅斯籍的Rosa分享家鄉文化；其中，甫到任服務站主任簡玉屏，因外型亮麗、笑容親切，讓參與活動的新移民為之一亮「主任是大正妹」，活動結束後搶著合照，簡也展現親民，強調會與大家攜手打造友善移民環境。
35歲的簡玉屏警專畢業後分發至保安總隊，後來轉任移民署擔任內勤科員，也曾至桃園縣政府歷練，後來重回移民署本部，今年11月2日調升至宜蘭服務站當主任；早在從警時，簡就曾因亮麗外表，多次上過媒體版面，擔任移民官時，還肩負宣傳大使，頗受民眾喜愛。
今上午宜蘭服務站為新住民舉辦身心靈與文化分享課程，邀請台灣媳婦、俄羅斯籍的Rosa分享家鄉文化，另由宜萱婦幼關懷協會理事長藍靜宜，用精油放鬆心靈，讓活動餐與者放鬆兼舒壓。
甫到任不久的簡玉屏，也下場與新移民搏感情，因有亮麗外型、親切笑容，活動結束後還有不少人搶著合照，成了宜蘭服務站最佳活招牌。
簡玉屏說，服務站是移民的支持後盾，許多人遠嫁異鄉，因此今特別規畫活動紓解移民姊妹的忙碌壓力，同時讓大家有機會聚在一起，彼此慰藉思鄉情緒；她也會與所有移民朋友，一起打造友善的移民環境。
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