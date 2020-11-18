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主任是正妹！移民署宜蘭站主任首露面 新住民瘋狂搶合照

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
簡玉屏多次上過媒體版面，擔任移民官時，還肩負宣傳大使。圖／本報資料照片
簡玉屏多次上過媒體版面，擔任移民官時，還肩負宣傳大使。圖／本報資料照片

移民署宜蘭服務站今天為新住民舉辦文化分享，邀請台灣媳婦、俄羅斯籍的Rosa分享家鄉文化；其中，甫到任服務站主任簡玉屏，因外型亮麗、笑容親切，讓參與活動的新移民為之一亮「主任是大正妹」，活動結束後搶著合照，簡也展現親民，強調會與大家攜手打造友善移民環境。

35歲的簡玉屏警專畢業後分發至保安總隊，後來轉任移民署擔任內勤科員，也曾至桃園縣政府歷練，後來重回移民署本部，今年11月2日調升至宜蘭服務站當主任；早在從警時，簡就曾因亮麗外表，多次上過媒體版面，擔任移民官時，還肩負宣傳大使，頗受民眾喜愛。

今上午宜蘭服務站為新住民舉辦身心靈與文化分享課程，邀請台灣媳婦、俄羅斯籍的Rosa分享家鄉文化，另由宜萱婦幼關懷協會理事長藍靜宜，用精油放鬆心靈，讓活動餐與者放鬆兼舒壓。

甫到任不久的簡玉屏，也下場與新移民搏感情，因有亮麗外型、親切笑容，活動結束後還有不少人搶著合照，成了宜蘭服務站最佳活招牌。

簡玉屏說，服務站是移民的支持後盾，許多人遠嫁異鄉，因此今特別規畫活動紓解移民姊妹的忙碌壓力，同時讓大家有機會聚在一起，彼此慰藉思鄉情緒；她也會與所有移民朋友，一起打造友善的移民環境。

移民署宜蘭服務站新任主任簡玉屏（中），有亮麗外型，今天出席活動時引起新住民關注。記者張議晨／攝影。
移民署宜蘭服務站新任主任簡玉屏（中），有亮麗外型，今天出席活動時引起新住民關注。記者張議晨／攝影。
移民署宜蘭服務站今天為宜蘭新住民舉辦身心靈療育與文化分享課程。記者張議晨／攝影。
移民署宜蘭服務站今天為宜蘭新住民舉辦身心靈療育與文化分享課程。記者張議晨／攝影。
移民署宜蘭服務站新任主任簡玉屏（右7），有亮麗外型，今天出席活動時引起新住民關注，活動結束後大家搶著合照。記者張議晨／翻攝。
移民署宜蘭服務站新任主任簡玉屏（右7），有亮麗外型，今天出席活動時引起新住民關注，活動結束後大家搶著合照。記者張議晨／翻攝。

移民署 台灣媳婦 新移民

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