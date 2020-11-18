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商業大樓還是辦公廳？羅東鎮公所重建　地方分兩派激辯

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
羅東鎮公所因廳舍老舊，辦公空間不足，鎮公所因此提出重建規畫。記者張議晨／攝影。
羅東鎮公所因廳舍老舊，辦公空間不足，鎮公所因此提出重建規畫。記者張議晨／攝影。

羅東鎮公所規畫原地重建辦公大樓，但鎮公所位置位於羅東鎮「蛋黃區」，鎮民代表會主席李錫欽主張原址應建為商業大樓，辦公處所則遷移至郊區機關用地，蛋黃區商圈才有發展空間，他不排除發起公投。鎮長吳秋齡則說，異地重建需花6.3億價購土地，對公所財政是沉重負擔。

羅東鎮為宜蘭商業重鎮，鎮公所位於鎮內市中心，正對面中山公園為熱鬧商業區，緊鄰羅東夜市，因辦公廳舍老舊，不符合民眾辦公需求，公所去年提出重建規畫，分1至3期，第1期重建鎮公所，粗估總經費約8億元，除辦公大樓外，還有地下停車場，2期則為商業區，3期則有鎮民休憩廣場。

李錫欽、副主席邱文生，代表林意評、林美滿、林聰文等人，則主張鎮公所應遷移至鄰近羅東運動公園的工保區「異地重建」，鎮公所原址則改建為商業大樓，不僅能有效帶動附近商圈發展，鎮內也能朝商業、公務雙核心發展。

羅東鎮公所搬遷議題受到鎮民矚目，最近有鎮民在報紙夾帶廣告，廣告並未署名，但提出異地與原址重建的比較，建議遷移至工保區機關用地，引起羅東鎮民注目。

鎮代張蕙蘭認為，鎮公所改建商業大樓，可以結合鄰近商圈、商場做整體規劃，而異地重建，則可以將羅東打造成「雙核心」，對於未來數十年發展，絕對是最好的選項。

李錫欽強調，鎮公所遷移改建茲事體大，公所先行編列規畫費合計395萬元，卻未向鎮民說清楚，應舉辦公聽會，另也不排除發起公投，讓羅東鎮民參與政策討論。

吳秋齡昨則出示里長、社區理事長連署書，反擊鎮代會主席，強調公所原址重建是許多人的期待。她說，工保區機關用地須編列經費徵收，光徵收費就要6.3億元，若加上硬體建物，經費暴增會造成公所沉重負擔。

吳秋齡說，原址重建公所不用負擔土地費用，重建期間，也有稅務局、地政事務所、展演廳可以提供暫時辦公處所，重建多功能辦公廳舍，符合羅東長遠發展。至於公投，若真的有需要，也可以依此來做決定，但真的有必要嗎？

羅東鎮民最近在報紙夾帶廣告，主張鎮公所應採「異地重建」，讓羅東朝雙核心發展。記者張議晨／攝影。
羅東鎮民最近在報紙夾帶廣告，主張鎮公所應採「異地重建」，讓羅東朝雙核心發展。記者張議晨／攝影。
鎮長吳秋齡今出示社區理事長、里長連署原址重建，反擊李錫欽等人「異地重建」主張。記者張議晨／攝影。
鎮長吳秋齡今出示社區理事長、里長連署原址重建，反擊李錫欽等人「異地重建」主張。記者張議晨／攝影。
羅東鎮民代表會主席李錫欽與多名代表，主張鎮公所應「異地重建」，羅東才有發展空間。記者張議晨／攝影。
羅東鎮民代表會主席李錫欽與多名代表，主張鎮公所應「異地重建」，羅東才有發展空間。記者張議晨／攝影。

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