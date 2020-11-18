因疫情衝擊寒冬送暖募款僅3成 宜蘭家扶急籲各界伸援手

宜蘭家扶中心每年都會在農曆年前，爲服務的家庭舉辦歲末寒冬送暖活動，今年訂在1月23日舉行。但受到疫情衝擊，募款情況很不理想，僅達募集目標三成，家扶今舉辦年菜試吃，呼籲社會各界發揮愛心關懷弱勢家庭，讓他們跟大家一樣，也有一個溫馨、溫暖的新年。

宜蘭家扶中心目前服務的縣內貧困及弱勢家庭約900戶，兒童及少年約1400人，家扶主任許孟爵表示，為了讓弱勢家庭也都能夠像一般人開心過年，每年家扶都會幫他們募集年菜等年節禮物，但是今年募款狀況很不理想，經費預估需要約300萬元，目前僅約90萬元左右。

家扶今天舉辦年菜試吃會，現場品嘗的楊姓阿嬤品嘗黃金昌魚及人參烏骨雞，直呼好吃。擔任家扶寄養家庭多年的林媽媽聽到弱勢家庭需要認養年節禮物，主動在其熟識的保母群組號召親友加入，透過1500元認養家庭年節禮物的過程，對社會市井小民不會有太大的負擔，積少成多卻有機會幫助到這些家庭。

扶幼主委林慶田表示，家扶幫弱勢家庭圓過年夢，同樣需要大家的支持才能達成，今年除贈送弱勢家庭年節禮物，當天也舉辦「讓愛show出來比賽」、園遊會和摸彩等，因為疫情影響，這次活動在籌募上顯得吃力，因此希望透過呼籲請更多企業團體或個人共襄盛舉，響應「愛即時」寒冬送暖行動。