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宜蘭農民投職災保險不必花一毛錢 保費全由政府負擔

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣農民投保職災保險不必花一毛錢，保費全部由政府負擔。記者戴永華／攝影
宜蘭縣農民投保職災保險不必花一毛錢，保費全部由政府負擔。記者戴永華／攝影

為保障農民務農安全，農委會兩年前推出職災保險，平均每月25元保費中，農民需負擔15元，但農民投保意願不高。宜蘭縣政府決定與農會共同分攤農民負擔的15元，也就是宜蘭縣農民加入職災保險，全部都不必花錢。

由政府或農會全額負擔農民職災保費，全國只有少數幾個縣市。宜蘭縣政府編列每年110萬元預算，經縣議會一致審議通過，從今年7月開始試辦，以半年結算一次，縣府將在12月底以前把保費匯到戶頭，農民感覺有受到照顧的小確幸。

雖然這幾個月試辦性質，未擴大宣傳，但已經有5000多位農民提出職災申請，至今有146件獲審核通過理賠，總理賠金額高達299萬元。

縣政府今天與縣農會、鄉鎮地區農會共同宣傳，農業處表示，以前是每個月25元保費中，由中央補助7.5元、縣政府2.5元、農民必須自行負擔15元。縣政府與農會加碼補助後，變成農民負擔的15元中，由縣府負擔10元、農會負擔5元，農民不必花錢。

職業災害保險類別，提供傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項給付，包括急性農藥中毒、中暑、熱痙攣、熱衰竭，被毒蛇咬或蜜蜂攻擊螫傷，因農機操作受傷，從高空作業墜落或遭到雷擊，農民只要備齊單據證明就能申請保險給付。

宜蘭領有農保的農民約2萬5000人，縣農會理事長林錫銘表示，全國沒有幾個縣市像縣政府願意每個月負擔投保農民的保費，這麼好的政策應該透過各鄉鎮地區農會擴大宣傳，而且農民年紀大，農會也要特別提醒農民，是在從事農作時發生災害才能申請補助，不是任何受傷都能申請。

宜蘭農民投保職災保險不必花一毛錢，給付包括傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4大項給付，農藥中毒、中暑、熱衰竭，被毒蛇咬或蜜蜂攻擊螫傷都能申請補助。記者戴永華／攝影
宜蘭農民投保職災保險不必花一毛錢，給付包括傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4大項給付，農藥中毒、中暑、熱衰竭，被毒蛇咬或蜜蜂攻擊螫傷都能申請補助。記者戴永華／攝影

農民 保費 職災

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