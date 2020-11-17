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基隆市議員楊石城病逝 民政處：不辦補選

中央社 / 基隆17日電

基隆市議員楊石城從2005年起連擔任4屆基隆市議員，今天下午因胰臟癌病逝，享年58歲，消息傳回議會，議員們感到惋惜，紛紛表達哀悼，希望他一路好走。

基隆市政府民政處表示，根據地方制度法第81條規定，縣（市）議員辭職、去職或死亡，其缺額達總名額3/10以上或同一選舉區缺額達1/2以上時，均應補選。基隆市中山區共有4席市議員，因同一選舉區缺額未達1/2以上，因此依法不會辦理補選。

楊石城5月間曾在議會現身接受媒體訪問表示，人生總是難免生病，他會坦然面對，他雖生病但仍掛心弱勢和邊緣戶，希望他能繼續為大家服務，這樣他的人生會比較好過，也讓自己覺得「依然存在著」。

楊石城的家人在臉書（Facebook）社團指出，「爸爸最後一程走的很安心，大家一起祝福讓他一路好走，謝謝一路上陪伴爸爸的你們」。

民國51年次的楊石城，中國文化大學觀光系畢業，從政生涯從里長做起，自第16屆起到目前的第19屆，連續4屆擔任基隆市議員，其中，自第17屆起連3屆是基隆市第4選區（中山區）最高票，第18屆獲得8120票更是全市議員最高票，他也曾2度挑戰立法委員選舉，但都失利。

體格健壯的楊石城，當兵時擔任海軍新兵訓練中心教育班長，向來熱愛運動的他，也曾是運動器材量販店負責人，競選期間常見楊石城風雨無阻，獨自站在路口向民眾揮手致意，甚至90度鞠躬拜票，令不少選民印象深刻。

擔任議員期間，楊石城也持續辦理機車考照免費訓練，協助嫁到台灣的外國新娘考取駕照，楊石城曾在臉書（Facebook）鼓勵外國新娘，「辛苦終究看到了歡樂的成果，所以只要願意辛苦的工作，不用求人，勇敢的面對人生，加油吧！」

基隆市長林右昌也透過臉書表示，楊石城是個非常認真、可敬的議員，記得今年傳出罹病的消息，5月時還現身議會親自問政，自己上任這6年來，楊石城每次都很積極的在議會替市民爭取建設、親力親為各項服務。

林右昌說，楊石城服務的積極態度許多民眾都很有感，甚至在競選時，更常常看見他獨自站在橋頭、街頭，向民眾鞠躬，誠意十足讓人印象深刻。下午總質詢進行中接獲消息，令人悲痛不捨，也令人相當感念。

基隆 林右昌

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