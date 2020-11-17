楊石城病逝 林右昌：可敬的議員服務讓許多民眾很有感

基隆市議員楊石城今天病逝，基隆市長林右昌晚間在臉書表示震撼、惋惜，指楊石城是一個非常認真、可敬的議員，服務的積極態度許多民眾都很有感。

林右昌說，今天下午，接到一個令人震撼且惋惜的消息，已經擔任4屆現任議員楊石城，下午因罹患胰臟癌病逝了。

楊議員是一個非常認真、可敬的議員，記得今年傳出罹病的消息，5月時還現身議會親自問政，他上任的這6年來，楊議員每次都很積極的在議會替市民爭取建設、親力親為各項服務。

林右昌表示，楊議員服務的積極態度許多民眾都很有感，甚至在競選時，更常常看見他獨自站在橋頭、街頭，向民眾幾乎是180度鞠躬，誠意十足讓人印象深刻。想不到，下午總質詢進行中，卻接獲楊議員因胰臟癌病逝的消息，令人悲痛不捨，也令人相當感念。