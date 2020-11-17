癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出
基隆市議會擔任4屆現任議員楊石城，今天因罹患胰臟癌病逝，基隆政壇同感惋惜。楊石城的女兒晚間在父親臉書發文表示，「爸爸最後一程走的很安心，感謝大家的關心」。有多名里長、里民在臉書表達哀悼，並指楊石城10多年來，長期送愛心便當，照顧獨居老人、弱勢家庭相當用心，「謝謝你為弱勢的付出」。
楊石城的女兒在臉書貼文，感謝大家關心來電，爸爸最後一程走的很安心，公祭時間會再公布，大家一起祝福讓他一路好走，謝謝一路上陪伴爸爸的你們，若有要來給爸爸上香的好朋友，因明日入棺，請在中午過後來。
多名里長、里民在臉書留言哀悼，指楊石城10多年來送愛心便當的堅持，幫助很多弱勢家庭，尤其服務處有很多志工不計辛勞的付出，讓大家都感動。
楊石城與太太郭美秀創立的「中山愛心協會」，每周3天免費提供熱騰騰的愛心便當給中山區獨居長輩、清寒學子。還開辦機車考照特訓班，免費訓練年輕人、新住民或不識字的長輩，很受好評
楊石城曾說，他在基層看見許多經濟狀況差的人，都吃些泡麵、餅乾，真的非常心疼。選上市議員後，他發起愛心協會，募款做愛心便當，每周3天都準備熱騰騰的午餐。菜色都由郭美秀和名社區義工媽媽共同打理。
楊石城後一次在議會質詢身影是今年6月，當時他還關心三倍券的發放，提出質詢，當時他因病已削瘦不少，仍堅持到議會為民眾發聲。
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