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民進黨團批施政不用心 林姿妙：讓縣民打分數

中央社 / 宜蘭縣17日電
國民黨議員黃浴沂說，林姿妙貼近民意，基層獲好評，民進黨接連放炮批評是「緊張了」。聯合報系記者戴永華／攝影
國民黨議員黃浴沂說，林姿妙貼近民意，基層獲好評，民進黨接連放炮批評是「緊張了」。聯合報系記者戴永華／攝影

民進黨議會黨團總召陳俊宇批評羅東經驗就是花錢經驗，建議林姿妙縣長少跑攤、多用心縣政。聯合報系記者戴永華／攝影
民進黨議會黨團總召陳俊宇批評羅東經驗就是花錢經驗，建議林姿妙縣長少跑攤、多用心縣政。聯合報系記者戴永華／攝影
宜蘭縣議會民主進步黨團今天批評宜蘭縣長林姿妙施政不用心、重要會議幾乎都不出席，盼她多用心縣政。林姿妙回應，施政的努力外界都看得到，就讓縣民打分數。

民進黨團上午在縣議會召開「台下幾年功總質詢上見真章，勸林縣長少跑攤，多用心縣政」記者會。

民進黨縣議員陳俊宇表示，林姿妙過去擔任羅東鎮長內，幾乎沒有留下建設，且林姿妙過去競選縣長時，號稱要把「羅東經驗」用在宜蘭縣政上，但她入主縣府後外界都沒感受到，宜蘭縣各項重要審議委員會也幾乎缺席；林姿妙最近在縣議會接受質詢時，也只會空話回覆，呼籲她少跑攤，多用心縣政。

縣議會中國國民黨團反擊，高鐵延伸宜蘭是林姿妙的政見，太平山森林鐵路也是林姿妙任內開始規劃，且獲中央協助後已開始規劃。此外，礁溪地下停車場、國道宜蘭轉運站等也是林姿妙完成的宜蘭重大建設。

林姿妙表示，感謝民進黨籍議員的指教，她過去施政的努力，相信所有縣民都看得到，就讓縣民來打分數。

林姿妙 民進黨 羅東

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