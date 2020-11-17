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基隆市民活動中心漏水 林右昌：爭取6千萬改善

中央社 / 基隆17日電

基隆市民活動中心漏水嚴重，使得民眾在場內打網球十分不便，市長林右昌今天說，若漏水嚴重應先封閉，市府也已向中央爭取6000萬元改善，並將這處設立為網球訓練中心。

基隆市議員陳宜指出，基隆市民活動中心漏水嚴重，孩童、市民都會在這裡打網球，基隆也只有這處室內球場，市民希望雨天也能在此運動。她曾在10月間辦理會勘，結論是暫以帆布接住雨水後排出，但過了兩週，不知要等到何時才會有帆布？

林右昌答詢表示，市府向教育部爭取新台幣6000萬元經費整修市民活動中心，同時也向中央爭取這處成為北部青少年網球訓練中心，只要經費核定，明年就會安排儘快動工。

林右昌表示，這處目前仍是基隆市民活動中心，還不是網球訓練中心，因為市府體諒球友，採取權宜措施借給大家使用，但照片呈現出來會讓民眾誤解，好像是市府不負責任，提供壞的場所給大家使用。

林右昌說，如果漏水嚴重應該先封閉，等整修完畢後再開放使用，不然民眾會誤會市府不負責任，讓大家使用這麼差的空間，帆布不是問題，但如果漏水嚴重，大家應思考要這麼做嗎？

漏水 基隆 林右昌

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