太魯閣山月吊橋11月18日起 採網路實名制預約

太魯閣國家公園山月吊橋免費開放，採總量管制，需提前網路預約，因名額供不應求，有不肖業者賣名額牟利，太管處今天指出，18日起將採實名制，入園前要檢查身分證明文件。

山月吊橋8月開放試營運，因山月吊橋人氣旺，預約時段一開放很快就額滿，太魯閣管理處接獲民眾檢舉，有不肖業者搶訂名額、轉手牟利，1個預約名額賣新台幣100元至300元不等，假日熱門時段價碼更高，經追查，業者承諾不會再犯。

太管處今天指出，18日起將調整為網路實名制，預約成功後，須以電子郵件回傳每位參訪者姓名、手機號碼，現場工作人員將審查參訪者身分證件後開放進入；若梯次有剩餘名額，也會開放現場民眾候補入場，不過，目前開放預約至12月1日已全數額滿。

太管處指出，為確保遊憩品質及乘載量限制，每天開放1000人入場，分4場次，每場次250人，最晚前1天中午12時、最早14天前在太管處官網預約，若要取消申請，須在參訪前2天以電子郵件告知，若沒通知將被列入「黑名單」，1年內不受理申請人的個人或團體申請。

山月吊橋位在布洛灣遊憩區，橫跨立霧溪，橋長196公尺、寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，吊橋南、北岸都有觀景平台，站在橋面上可一覽燕子口峽谷、布洛灣台地與壯闊山景，感受強勁的「峽谷風」。