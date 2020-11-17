政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

基隆市議會擔任4屆現任議員楊石城，今天下午傳出因為罹患胰臟癌病逝，住院50多天後住進安寧病房，消息傳到議會議員同仁都感惋惜，議員已向家屬致哀。楊石城曾2度參選立委沒有成功，成為遺憾，今年傳出罹病的消息，5月時他還曾現身議會，當時他曾說，健康確實有出現一點狀況，但勇敢坦然面對，也接受醫院治療。

現年59歲的楊石城從里長做起，因地方耕耘深，換跑道參選議員選上，擔任16到19屆議員，原為國民黨，多次獲全市或其選區最高票，基層實力紮實。曾分別代表民國黨、國會政黨聨盟參選立委，但2次都沒有成功。楊石城競選時多是站在街頭向民眾90度鞠躬，讓人印象深刻。

今年楊石城傳出罹病消息，引起很多人關心，5月議會開議時，楊石城在太太郭美秀陪同下出席，休息時段各議員紛紛上前關心健康狀況，楊石城當時說，他的健康確實有出現一點狀況，生病了，在家中靜養，逐步恢復中，還說他的服務不會中斷。

楊石城當時表示，他坦然面對，人生總是難免會生病，他平時仍很掛念弱勢及邊緣戶，仍然在做社會服務，希望不要因為他而難過。很多同事鼓勵他走出來。

楊石城去年第二次在參選立委時指出，這是他第二次選立委，上次退出國民黨出來選立委，這次他捲土重來，是要完成為百姓努力打拚的願望。