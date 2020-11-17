基隆捷運 林右昌：不需要什麼事都在任期內動工

基隆市議員林旻勳今天在議會關切基隆捷運期程，詢問基隆市長林右昌是否會在任內開工。林右昌說，不需要什麼事都要在他的任內動工，但對興建捷運非常有信心，會努力加速推動。

林旻勳表示，基隆捷運不只能滿足通勤、通學，更是產業能量的傳遞，是否能在林右昌任內動工，並先從八堵開始建置，另外，國道1號五堵、汐止交流道在尖峰時段常塞車，能否盡快完成高速公路拓寬工程。

林右昌答詢說，政治應該要看長不是看短，不需要什麼事情都要在他的任內動工，最重要是讓市民瞭解市府的努力，讓原本不可能的事能往前推進，基隆捷運在他的任期內有大步進展，相信所有市民都有看到。

林右昌表示，基隆捷運屆時可能會分段進行，如此施工速度會比較快，至於細節，例如施作和後續營運單位等，還需要接續討論，希望大方向政策在明年能確認。

此外，林右昌說，他常說台北市、新北市、基隆市和桃園市是1000萬人口生活圈，高速公路尖峰時段不只塞在五堵、汐止，內湖更是塞爆，市府努力爭取增設匝道，初步研究應該可行，至於汐止到基隆拓寬又是另一課題，會請交通部評估。

林右昌表示，基隆市要發展，一定要拉著台北市和新北市一起走才會成功，才有機會完成想做的事，這也是基隆能以小博大，在沒有籌碼下能把市政往前推動的原因，從大台北區域角度思考，找出解決基隆問題的答案才務實、可行。

林右昌指出，包括基隆捷運或高速公路拓寬，站在如何將大台北都會和基隆連成一塊，將大台北能量和資源引入基隆角度來看，「其實我非常有信心」，市府也會努力加速推動。