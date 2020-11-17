花蓮失能者居家照護制外展5千個家庭 涵蓋率約6成

衛生福利部去年7月推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，花蓮縣衛生局成功媒合52家診所、68位醫師、121位護理師，離開診所穿越13鄉鎮大街小巷，外展到5千多位失能個案家中訪視，花蓮照護涵蓋率60.21%，居全國之冠，提供更完整的長照服務。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，花蓮已是高齡社會，65歲以上人口有5萬6千多人，占縣內老年人口比例17.33%。衛生局配合衛福部長照政策推出「居家失能個案家庭醫師照護服務」，由家庭醫師直接實地到家訪視，有助掌握健康情況、控制慢性病，估花蓮約8千多人適用。新制將病人自主權利法宣導導入居家，推動尊嚴善終。

衛生局表示，卓溪鄉91歲林姓阿嬤為長照舊案，居家醫師家訪診視發現，個案背後及下肢有疥瘡，並於意見書及服務上註記對案家處理紀錄，檢視醫師意見書後，即刻進行異常案件通報A、B單位，進行相關處置流程並協助治療，及早啟動相關感控措施，防止擴大傳染。

朱家祥說，該照護方案不受長照2.0額度限制，聘僱外籍看護家庭及失能2至8級者均可申請，經由醫師收案後，透過醫師及護理師定期到家訪視，提供健康與慢性病管理，協助開立醫師評估意見書，也有助於長照服務人員了解個案狀況。民眾若有相關長期照顧需求，可免費撥打1966，向花蓮長期照顧管理中心洽詢。