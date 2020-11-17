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宜縣議員勸林姿妙少跑攤 國民黨反擊：對手緊張了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨議會黨團總召陳俊宇批評羅東經驗就是花錢經驗，建議林姿妙縣長少跑攤、多用心縣政。記者戴永華／攝影
民進黨議會黨團總召陳俊宇批評羅東經驗就是花錢經驗，建議林姿妙縣長少跑攤、多用心縣政。記者戴永華／攝影

宜蘭縣長施政總質詢結束，民進黨議會黨團今召開記者會指出，林姿妙縣長面對質詢時提到要把羅東經驗用於宜蘭縣政，該黨團批評羅東經驗是花錢經驗，根本沒有留下什麼建設，建議林縣長少跑攤、多用心縣政。

國民黨議會黨團隨後也召開記者會反擊，黃浴沂及黃建勇議員說，林縣長勤跑基層、貼近民意，有人看到林縣長到晚上12點還在跑行程，其努力及體力無人能及，連鄉下人都說沒看過縣長這麼認真，歷任縣長所做不到的，看來民進黨是「緊張了」，才會打政治口水。

民進黨議會黨團今天召開記者會，黨團總召陳俊宇說，他們並不是政治口水，林姿妙要把羅東經驗複製到宜蘭縣政，試問她當了9年羅東鎮長，留下什麼大型建設？至於最近中央補助宜蘭大型建設，林縣長是拿香對拜，縣府很多重要會議都不去主持，未來兩年任期若沒有明確施政作為，宜蘭發展讓人擔心。

呂惠卿議員說，羅東鎮公共造產收入全縣數一數二，林姿妙當鎮長9年來14億元的公共造產經費，到底是花在哪裡？建議莫一直跑活動，多為建設努力。林麗議員以「棉花糖」執政形容，只給糖是吃不飽的，她在議會質詢媽祖文化節，縣長一問三不知，活動整體經濟效益交代不清。

對於綠營批評，國民黨縣議員蔡文益表示，好政府、會做事比較重要，高鐵是林姿妙競選縣長時政見，感謝中央幫忙落實，太平山森林鐵路也是最近開始規劃，此外也積極爭取台2線濱海公路高架及興建冬山交流道。

莊淑如說，選舉時曾有人嘲諷林姿妙爭取高鐵建設的政見，是爭取到「外太空」，但現在真的要實現了，也讓人看到林縣長遠見；黃琤婷強調，林把以前幾任縣長未能完成的重大建設，包括興建礁溪地下停車場、改建宜蘭轉運站、之前10年來的幾任縣長都發包不出去的第二行政中心，也任內發包出去了，展現執政力。

林義剛表示，林縣長讓童玩節起死回升，辦得比以前好；至於日前因為媽祖文化節活動，林姿妙接連被出考題質詢，楊弘旻議員說，那些鑽牛角尖的問題，很多人都不會回答。

國民黨議員黃浴沂說，林姿妙貼近民意，基層獲好評，民進黨接連放炮批評是「緊張了」。記者戴永華／攝影
國民黨議員黃浴沂說，林姿妙貼近民意，基層獲好評，民進黨接連放炮批評是「緊張了」。記者戴永華／攝影
民進黨議會黨團建議林姿妙縣長少跑攤、多用心縣政。記者戴永華／攝影
民進黨議會黨團建議林姿妙縣長少跑攤、多用心縣政。記者戴永華／攝影
國民黨議會黨團表示，好政府、會做事，請對方不要亂噴政治口水。記者戴永華／攝影
國民黨議會黨團表示，好政府、會做事，請對方不要亂噴政治口水。記者戴永華／攝影

林姿妙 羅東 民進黨

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