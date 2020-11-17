外來種八哥入侵！花蓮議員建議組射擊隊 鳥會：不可行

台灣遭外來種八哥強勢入侵，不僅危害本土種八哥生存，也衍生社區安寧遭侵擾、環境衛生疑慮等問題。縣議員李正文今天表示花蓮外來種八哥問題嚴重，要求縣府加強通報系統，並建議成立「射擊隊」，提供獎金做誘因鼓勵移除。縣府農業處長吳昆儒說，這是全國性問題，仍需研議；花蓮鳥會認為有誤擊、動保等疑慮，並不可行，應從源頭管控及民眾教育著手。

李正文今天質詢時播放一段影片，清晨5時許在吉安鄉光華工業區附近一處住宅區上方，大量八哥盤旋飛舞。他說，其中高達9成5都是外來種，外來種八哥強勢侵下，危及本土種生存，且大量鳥糞便有礙環境衛生，可能成為傳染病來源。

李正文表示，外來種八哥汜濫，本土種八哥快被滅種，苗栗縣在官網設置通報系統，由縣府派專人移除，但花蓮並沒有。他還建議縣府成立射擊隊，比照清除小花蔓澤蘭的方式，提供獎金做為移除誘因。

他也請縣警局長蔡丁賢上台，了解成立射擊隊的槍支保管作法。蔡丁賢說，目前轄區民間槍支1800支，依照槍砲條例管制辦法，列管300多支，包括原住民槍支、自衛用的槍支及射擊協會的78支槍，都屬於自我保管，警方會檢核。若議員建議開放管制槍枝成立「射擊隊」，農業處也提出依法該作的及保管方式，警方會配合。

農業處長吳昆儒會後表示，外來八哥氾濫屬於全國性問題，必須先了解本地的數量和習性以因地制宜，包括捕捉、設陷阱等，射擊也是一種方式，但仍需研議。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟說，外來種八哥不只現身郊區，市區也隨處可見，且個頭很小，若要成立射擊隊「移除」，恐怕會有誤擊的疑慮，也難避免動保爭議，且外來種八哥數量龐大，「恐怕不只幾萬隻而已」，撲殺並不可行。