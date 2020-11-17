花蓮陶藝家利用在地原料 柴燒製作唐宋茶器

花蓮陶藝家翁念叔原是國小歷史老師，因「愛茶成痴」製作茶具，進而愛上陶藝。他利用當地天然材料，包括壽豐的黃金蜆殼、墨玉等作為釉料，燒製出來的茶具呈現淡藍金色光澤；也致力研究唐宋時期的青瓷，結合現代技術還原。翁念叔計畫未來與在地大學合作，傳承花蓮天然釉技法。

出生於高雄鳳山的翁念叔從小就愛喝茶，因畢業於舊花蓮師專喜愛當地好山好水，9年前搬到花蓮蓋柴窯，認為「在哪裡燒陶，就用哪裡的土」，除了花蓮木瓜溪、立霧溪、光復太巴塱及月眉山區的泥料，也利用壽豐鄉黃金蜆殼、墨玉及當地木頭灰燼等。

翁念叔表示，每一種原料都有它的特色，例如黃金蜆殼、墨玉會產出像是綢緞光澤的藍金色調；月眉泥料則偏啞光黑，因此近年致力嘗試不同的原料。其中特別研究唐宋青瓷及天目（黑釉），嘗試將兩者結合後成功，讓他擁有專利技術並命名為「天青目瓷」，成為新一代的創新技術。