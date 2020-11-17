風光開幕不到半年 宜蘭唯一全年開放標準泳池廠商解約

宜蘭蘇澳鎮立游泳池，為溪南地區唯一全年開放的公共標準泳池，公所委託廠商管理，但今上午廠商在泳池貼出公告，強調將與鎮公所提早於今年底解約，令不少泳客錯愕「要關門了嗎？」對此，鎮長李明哲今已要求廠商確保會員權益，另泳池明年度會重新委外繼續營運。

宜蘭縣溪南地區僅羅東運動公園、蘇澳運動公園設有公立泳池，羅東一年依季節時間開放，秋冬暫停營運，僅蘇澳鎮泳池為全年度開放，是宜蘭溪南地區愛好游泳者的首選。

因泳池設立許久，鎮公所向中央體育署爭取經費，包含附近籃球場在內投入6250萬元改造，室外50公尺標準游泳池重建成不鏽鋼池體，室內溫水泳池則重新整修，今年7月1日正式採委外經營方式營運。

不過，近日廠商在泳池貼出公告，稱將與鎮公所於今年12月31日提早解約，購買泳池各式年卡會員，可以至櫃台辦理退費；泳客不解泳池今年中才風光開幕，怎麼突然關閉？未來還會繼續對外營運嗎？

鎮長李明哲說，廠商因營運尚有其他考量，因此提出與鎮公所提早解約，目前雙方已依合約內容辦理後續工作，他也要求廠商務必確保所有會員權利，讓民眾不因解約問題受影響。

至於未來泳池營運，李明哲說，近日鎮公所已經上網公告，尋求新廠商進駐，預計明年繼續委外，不會因解約而暫停開放。