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漏水克難打網球 基隆將花6千萬整建北部網球培訓中心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
漏水克難打網球，基隆將花6千萬整建北部網球培訓中心。圖／陳宜提供
漏水克難打網球，基隆將花6千萬整建北部網球培訓中心。圖／陳宜提供

基隆市民活動中心由於建物老舊，漏水嚴重，市議員陳宜今天質詢指出，晴天地版濕，下雨天則漏水嚴重，打網球十分不便，小朋友會在裡面奔跑，地面濕滑相當危險，上方曾用帆布接雨水，因室內網球場只有這處，只能克難使用。市長林右昌說，已向中央爭取到6千萬元全面改善，近日應可核定，未來規畫做為北部網球培訓中心。

陳宜表示，市民活動中心由於建物老舊，漏水嚴重，晴天地版是濕的，下雨天則漏水嚴重，打網球十分不便，小朋友會在裡面奔跑，地面濕滑相當危險，上方曾用帆布接雨水，因室內網球場只有這處，只能克難使用，她希望市府有整體改善計畫，嘉惠打網球、運動的民眾，整建經費到位後，希望可以進行立即性的修繕，改善漏水的情形。

林右昌指出，如果漏水嚴重他建議先封起來，因為目前還不是網球選手訓練中心，不然會讓人誤會用這麼差的空間還給民眾使用，會造成誤導及誤會，其實是市府先借給民眾打球，目前只是權宜作法，讓大家有地方可以打。

林右昌說，目前這裡是市民活動中心設計，並不是網球中心，帆布並不是問題，他帶教育部官員來看爭取設北部青少年網球訓練中，向中央爭取到6千萬元改善，漏水問題可徹底解決，請大家稍為忍耐一下，等教育部經費下來就可進行，未來做為網球掊訓中心。

漏水克難打網球，基隆將花6千萬整建北部網球培訓中心。圖／陳宜提供
漏水克難打網球，基隆將花6千萬整建北部網球培訓中心。圖／陳宜提供
漏水克難打網球，基隆將花6千萬整建北部網球培訓中心。圖／陳宜提供
漏水克難打網球，基隆將花6千萬整建北部網球培訓中心。圖／陳宜提供

漏水 林右昌 教育部

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