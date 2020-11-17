陳宜指汽車停整排影響東信國小接送 林右昌：研議專區

基隆市議員陳宜今天在質詢時指出，東信國小靠近體育場側的出入口，平時上下學的學生很多，但路邊停放很多汽車、市府公務車，導致學生家長接送時受阻，希望學校設法改善。市長林右昌表示，正門空間比較大，可以研議設家長接送專區的方式改善。

陳宜說，體育場旁東信國小後門，平時有很多汽車停放，還有市府公務車也停放，造成學生家長上下學接送不便，無法迴轉，導護媽媽疏散也沒有用，現場有告示牌「黃線禁止停車」請車輛在上下學時段不要停放，但沒有人理會，請學校設法改善。

陳宜表示，體育場環場設有兩道門，跑友在跑步時要側身才能通過，場長表示要重建再一併處理，但現在流標4次，每跑一圈就要經過匝門十分不便，改善匝門過了1年半都沒有動靜。另外，天鵝洞早起會地板青苔，銀髮族運動危險，希望可以改善，減少意外的發生。

教育處長林祝里說明，體育場改建正在辦理發包，匝門在工區範圍內，會和場長討論，在沒有影響安全情況下打開大一點空間，因為現在投入經費可能還要拆掉，會再找一個兩全其美的方法。至於東信國小，不應該停的車輛會請相關單位處理。