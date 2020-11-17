快訊

國防大學校長僅專科畢 退將要嚴德發為堅持「嚴家軍」道歉

致在期望裡迷失的高材生：示弱、求助是繼續戰鬥的方法

陳宜指汽車停整排影響東信國小接送 林右昌：研議專區

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
陳宜指東信國小汽車停整排影響接送，林右昌：研議專區。圖／陳宜提供
陳宜指東信國小汽車停整排影響接送，林右昌：研議專區。圖／陳宜提供

基隆市議員陳宜今天在質詢時指出，東信國小靠近體育場側的出入口，平時上下學的學生很多，但路邊停放很多汽車、市府公務車，導致學生家長接送時受阻，希望學校設法改善。市長林右昌表示，正門空間比較大，可以研議設家長接送專區的方式改善。

陳宜說，體育場旁東信國小後門，平時有很多汽車停放，還有市府公務車也停放，造成學生家長上下學接送不便，無法迴轉，導護媽媽疏散也沒有用，現場有告示牌「黃線禁止停車」請車輛在上下學時段不要停放，但沒有人理會，請學校設法改善。

陳宜表示，體育場環場設有兩道門，跑友在跑步時要側身才能通過，場長表示要重建再一併處理，但現在流標4次，每跑一圈就要經過匝門十分不便，改善匝門過了1年半都沒有動靜。另外，天鵝洞早起會地板青苔，銀髮族運動危險，希望可以改善，減少意外的發生。

教育處長林祝里說明，體育場改建正在辦理發包，匝門在工區範圍內，會和場長討論，在沒有影響安全情況下打開大一點空間，因為現在投入經費可能還要拆掉，會再找一個兩全其美的方法。至於東信國小，不應該停的車輛會請相關單位處理。

林右昌則指出，東信國小後門空間比較小，且有體育場的車子出入，正門出入口空間比較大，建議研議一個專用的家長接送區，較能徹底改善家長接送問題。

陳宜指東信國小汽車停整排影響接送，林右昌：研議專區。記者游明煌／攝影
陳宜指東信國小汽車停整排影響接送，林右昌：研議專區。記者游明煌／攝影
天鵝洞早起會地板青苔，銀髮族運動危險。圖／陳宜提供
天鵝洞早起會地板青苔，銀髮族運動危險。圖／陳宜提供
陳宜指東信國小汽車停整排影響接送，林右昌：研議專區。圖／陳宜提供
陳宜指東信國小汽車停整排影響接送，林右昌：研議專區。圖／陳宜提供

體育 林右昌 基隆

延伸閱讀

推動和平島深度旅遊 海大校門口「S」形彎道截彎取直

選北市、入閣？林右昌：平時要做好計畫也要能應變

基隆捷運 林右昌：現在是最有把握時刻

基隆捷運八堵基隆最終案怎解？林右昌：3條件尋求共識

相關新聞

台東產業輔導 融入創生概念

台東縣政府推動一站式產業輔導邁入第5年，今年台東嚴選計畫，加入地方創生補助與輔導，昨頒發「台東嚴選」獎牌給參與計畫47家...

海門天險 「隱藏砲台」有高空鞦韆

基隆市國定古蹟「海門天險」二沙灣砲台是知名景點，但很多人不知道園區附近有「祕境」。山友整理步道發現兩個荒廢的陣地，取名東...

校園聘警衛 花縣：評估財源再規畫

台南長榮大學女大生被擄殺引起社會重視校園安全，有議員希望增設學校警衛。花蓮縣政府教育處代理處長饒忠表示，會先從市區超過2...

冬山河涵洞美景 媲美翟山坑道

冬山河生態綠舟有冬山河內河道貫穿全園區；其中，舊河道與鐵路交叉的涵洞，洞內被營造出岩石洞穴美景，灑落的陽光與岩石陰影、冬...

蘇花改植樹造林 二百多人回娘家

蘇花改工程處昨天邀請歷年來與道路工程有關人員回娘家，在谷風隧道橫坑機房坡地辦理「蘇花改通車紀念植樹造林呵護台灣活動」，第...

礁溪協天廟主委鬧雙胞 新主委請保全進駐再爆紛爭

香火鼎盛的宜蘭礁溪鄉協天廟新任管理委員會主委「鬧雙胞」案，昨天再爆紛爭。第13屆新主委吳宏昱因香客大樓客房部吳姓經理（前...

花蓮193縣道拓寬經費9億元 議員批炒地皮

花蓮193縣道北段拓寬工程總經費9億多元，議員指出新闢路線高達6成以上是私有地，質疑縣府是打著拓寬道路的名義「炒地皮」。...

記者成了攝影大師幫募款 無償提供美照製成愛心桌曆

經常在臉書分享攝影美照的聯禾有線電視台記者石世民，精選12張照片給宜蘭聯合勸募，製成110年愛心桌曆。這些作品都是他利用...

推動和平島深度旅遊 海大校門口「S」形彎道截彎取直

基隆市政府興建社寮橋想紓解和平島交通，但多數人還是習慣走和平橋。基隆市長林右昌今天表示，和平島到碧砂漁港路廊非常窄，但已...

「班班有冷氣」超前部署？引爆宜蘭市長、縣長隔空叫戰

中央預匡10億元預算補助宜蘭縣推動「班班有冷氣」政策，羅東鎮及宜蘭市已運用自有財源先安裝冷氣。縣長林姿妙昨天提到要推動班...

光棍月逛宜蘭東門夜市闖關抽抵用券 通通有獎

「1111」光棍節帶動消費風潮，宜蘭東門夜市繼去年推出消費券後，今年選在光棍月舉辦「東門夜市陪你光棍不單身」活動，11月...

影/葛瑪蘭基金會首辦視障慈善音樂會陣容堅強 今起索票

葛瑪蘭文化基金會與台北市視障音樂文教基金會將在宜蘭演藝廳舉辦「照亮生命的曙光」慈善音樂會，邀請多位知名的視障音樂家演出，...

熱門新聞

等了11年！台中捷運承載恩怨情仇 列車啟動台中軌道元年

影／桃園八德大湳交流道周遭上班必塞 交通局增1右轉車道

台中捷運試營運 明道中學校長汪大久帶學生試乘

鹿港轉運站招商說明會 秀泰、新光影城都來了

台中捷運九德站到明道步行10分鐘 師生：希望有iBike

南投埔里福興溫泉區聯外道路完工 局部開放通車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。