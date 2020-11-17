礁溪協天廟主委鬧雙胞 新主委請保全進駐再爆紛爭

香火鼎盛的宜蘭礁溪鄉協天廟新任管理委員會主委「鬧雙胞」案，昨天再爆紛爭。第13屆新主委吳宏昱因香客大樓客房部吳姓經理（前主委吳朝煌的侄子），接連10幾天未把香客大樓清潔費收入匯入廟方金融帳戶，將其解職，昨天請保全進駐香客大樓；此舉引起對方派系不滿，到場叫罵，警方獲報後派員到場蒐證維持秩序，避免擴大事端。

礁溪協天廟奉祀關聖帝君，每年香油錢及香客大樓的收入約9千萬元，管理委員會主委4年改選一次，第12屆主委吳朝煌任職多年，有意退讓由副主委吳宏昱接棒，7月改選信徒代表後，吳朝煌也把新的代表名單送縣府備查在案，但他事後聲稱接獲民眾檢舉，指吳宏昱在信徒代表改選時，左右上了年紀的信徒進入圈票所投票，改選過程有嚴重瑕疪。

依照協天廟組織章程規定，信徒代表選出後，需於15日內召開信徒代表大會，但吳朝煌遲未召開，吳宏昱發起連署召開信徒代表大會，當選第13屆主任委員，10月間報請縣府核備，同意由吳宏昱出任主委，成為寺廟負責人。

吳朝煌不滿，向法院提出吳宏昱當選無效之訴，強調只要法院判給誰，他就把廟務移交給誰，後來又在10月間推選簡蒼明擔任主委，以致鬧出主委雙胞案。但簡的人事案報到縣府時被駁回，理由是如果要廢掉吳宏昱主委，必須經過信徒代表大會同意，才能再辦理改選。

吳朝煌未辦理移交，並控訴吳宏昱欠薪不發給員工，但吳宏昱說，是對方未依法把相關資料、財產移交清楚，才會在他變更印鑑後，陸續發生跳票、20多名員工薪資未發，現在已陸續解決中。