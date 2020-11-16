國小學童潔牙微電影 基隆4校贏得7獎項居全國之冠

全國牙醫師公會舉辦全國國小學童潔牙微電影觀摩，基隆市成功、仁愛、港西及二信國小入圍，分獲佳作、編劇優異和網路人氣獎，共抱回7個獎項，居全國各縣市之冠。

基隆市牙醫師公會今天表示，今年全國國小學童潔牙微電影觀摩活動，共有來自多個縣市，共41所學校參加，其中25所學校獲得入圍，在網路開放10天票選人氣影片。

頒獎賽禮昨在台北花園大酒店舉行，基隆市是入圍學校最多的縣市。成功國小獲甲組「編劇優異獎」、仁愛國小甲組「影片佳作獎」和「最佳人氣影片獎」、二信國小和港西國小皆獲得乙組「影片佳作獎」和「最佳人氣影片獎」，共贏得7個獎項也居全國之冠。

牙醫師出身的衛生福利部長陳時中也出席頒獎典，基隆市港西國小學生從部長手中領到獎狀，相當開心，直說很幸運。

基隆市牙醫師公會副理事長林建宏說，牙醫界舉辦潔牙微電影創作是新的嘗試，基隆學生能有這樣的成績很難得，經過基市府教育處和牙醫師公會多年努力，才能展現校園口腔保健成果。

教育處表示，近年積極推動學童口腔保健工作，包括投注經費辦理牙醫師到校進行窩溝封填，設置推動口腔保健中心學校及種子學校，聘請專家學者針對各校口腔衛生問題提供指導建議，定期辦理潔牙宣導、口腔衛生海報創意競賽、推動午餐飯後以及睡前潔牙、含氟漱口活動等等，多管齊下，為學童口腔健康把關。

有興趣觀看基隆市獲獎微電影作品的民眾，可到各學校網站、全國牙醫師公會網站或基市府教育處You Tube「基隆教主」觀看，網址：https://reurl.cc/A8aDOe。

得獎作品介紹：

仁愛國小「愛~從齒蔓延」，記錄學校推廣口腔保健過程和學生受邀至法鼓山教導長者潔牙的心得。

成功國小「哎呀（愛牙）- 救救莫札特」，藉由藝術與人文創作課程改編小星星歌詞融入口腔保健的重要性。

港西國小「進擊的蛀牙蟲」，利用知名動漫人物來表現如何對抗蛀牙最終獲得勝利的故事。