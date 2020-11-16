推廣經典小鎮觀光 基隆高遠新村21日辦市集
基隆市中山區今年獲選為經典小鎮，為推廣當地觀光，市府將於21日在高遠新村舉辦市集，並推出東西岸小吃匯集、遊程導覽、在地阿嬤醃製醬菜教學等活動，歡迎民眾參加。
基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，中山區以遼闊的山海景觀、特殊的港口產業以及飲食文化，獲選為交通部觀光局舉辦的「2020小鎮漫遊2.0」經典小鎮。市府將在11月21日中午12時至晚間7時，於高遠新村籃球場舉辦「高遠新村－潮見丘市集」，以「生活記憶」為主題，呈現往昔當地眷村回憶，不只能逛市集、品嚐豐富的基隆美食、手作醃製醬菜、體驗在地導覽，聽居民說基隆西岸故事，還有阿嬤大顯身手，端出滿滿一桌的碼頭菜色。
觀光及城市行銷處表示，活動名額有限，建議提前報名，活動當天於基隆市旅遊服務中心及活動會場有定時定點的接駁車服務，歡迎利用。報名資訊：https://www.accupass.com/event/2010270407562079177969。
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