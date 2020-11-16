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花蓮193縣道拓寬經費9億元 議員批炒地皮
花蓮193縣道北段拓寬工程總經費9億多元，議員指出新闢路線高達6成以上是私有地，質疑縣府是打著拓寬道路的名義「炒地皮」。建設處回應，為因應蘇花改通車後增加的車流，縣道193拓寬有必要性，在需取得用地的162筆土地中，私有地僅占40多筆，用地款約3億多元。
民進黨籍縣議員莊枝財質詢表示，在縣道193線北段拓寬計畫中，有大部分都是新闢道路，必須徵收，但私有土地都只能種花生、地瓜等，不算肥沃，徵收土地卻以高價徵收，縣府就像是在帶頭炒地皮，導致花蓮房價愈來愈高。
建設處長鄧子榆答詢指出，縣道193拓寬為因應蘇花改通車後增加的車流，就像是省道台9線分流的概念，消化車流、建立路網，原來的193縣道有急彎、路面狹窄，經過環差審議，討論有拓寬必要性。
建設處表示，193北端工程為新闢20公尺道路，改善長度從0K到6K約為7300公尺，道路增為雙向二車道與慢車道、景觀綠帶及草溝等。總經費共9億多元，中央補助84％，地方配合款16％，縣府需自籌約1億4000萬餘元；其中3億元為新闢道路土地徵收費用，若在年底開始動工，預計在2022年前完工。
第四區養護工程處長李順成日前至花蓮會勘，指出花蓮縣府透過公路總局生活圈建設計畫，審請中央補助經費辦理，所需執行總經費為9億48萬元，工程款5億9017萬1485元、用地款3億1030萬8515元，計畫期程約需2年。
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