花蓮193縣道拓寬經費9億元 議員批炒地皮

花蓮193縣道北段拓寬工程總經費9億多元，議員指出新闢路線高達6成以上是私有地，質疑縣府是打著拓寬道路的名義「炒地皮」。建設處回應，為因應蘇花改通車後增加的車流，縣道193拓寬有必要性，在需取得用地的162筆土地中，私有地僅占40多筆，用地款約3億多元。

民進黨籍縣議員莊枝財質詢表示，在縣道193線北段拓寬計畫中，有大部分都是新闢道路，必須徵收，但私有土地都只能種花生、地瓜等，不算肥沃，徵收土地卻以高價徵收，縣府就像是在帶頭炒地皮，導致花蓮房價愈來愈高。

建設處長鄧子榆答詢指出，縣道193拓寬為因應蘇花改通車後增加的車流，就像是省道台9線分流的概念，消化車流、建立路網，原來的193縣道有急彎、路面狹窄，經過環差審議，討論有拓寬必要性。

建設處表示，193北端工程為新闢20公尺道路，改善長度從0K到6K約為7300公尺，道路增為雙向二車道與慢車道、景觀綠帶及草溝等。總經費共9億多元，中央補助84％，地方配合款16％，縣府需自籌約1億4000萬餘元；其中3億元為新闢道路土地徵收費用，若在年底開始動工，預計在2022年前完工。