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記者成了攝影大師幫募款 無償提供美照製成愛心桌曆

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
攝影作品經常在臉書吸引數百名或上千名粉絲按讚的石世民，無償提供照片給宜蘭聯勸製成愛心桌曆，民眾捐款200元就能獲得一本。圖／聯勸提供
攝影作品經常在臉書吸引數百名或上千名粉絲按讚的石世民，無償提供照片給宜蘭聯勸製成愛心桌曆，民眾捐款200元就能獲得一本。圖／聯勸提供

經常在臉書分享攝影美照的聯禾有線電視台記者石世民，精選12張照片給宜蘭聯合勸募，製成110年愛心桌曆。這些作品都是他利用工作之餘，長時間等待所拍攝，每次把美照po臉書，獲按讚數都高達數百或上千人，現在民眾只要捐款200元就能獲得愛心桌曆。

石世民在媒體界工作20幾年，目前擔任聯禾有線電視台採訪組長，他從國中就喜歡攝影，9年前妻子在他生日時，送他一部入階版數位相機，從此開啟「瘋狂」攝影之路。最常去等待拍攝是龜山島日出，也有入夜沿海的捕鰻苗人，照片訴說辛苦的人生；他也去雙連埤、明池及太平山等山區，拍攝清晨水氣雲霧，寧靜浪漫，吸引很多粉絲留言讚賞。

宜蘭聯合勸募基金會愛心桌曆義賣活動開跑，基金會執行長陳凌鳳日前開口向石世民徵求照片，他二話不說，馬上同意精挑12張照片製作桌曆；今天在發表記者會中說，為宜蘭社福團體及弱勢家庭盡一份心力，覺得很開心，也讓這些照片除了美麗之外，還顯得更有意義。

110年愛心桌曆封面由脊髓損傷者協會的怡菁以牛年為題繪製，翻開桌曆內頁收錄的是石世民以宜蘭縣12鄉鎮為題所分享的美景，桌曆認捐活動即日起在宜蘭聯勸官網開跑。

執行長陳凌鳳表示，透過聯勸桌曆，這次要認識的不只是宜蘭美景，還有石世民先生不藏私的分享與愛心付出；在歲末寒冬時刻，邀請大家透過實際認捐支持弱勢團體，捐款200元即贈送一本，桌曆將陪伴大家記錄充實多彩的110年。

宜蘭聯勸今年補助20個社福團體共27個方案，歲末年終將至，善款仍有不足，希望藉此號召更多愛心人幫助聯勸籌募善款，以利持續幫助更多弱勢團體。

攝影作品經常在臉書吸引數百名或上千名粉絲按讚的石世民，無償提供照片給宜蘭聯勸製成愛心桌曆，民眾捐款200元就能獲得一本。圖／聯勸提供
攝影作品經常在臉書吸引數百名或上千名粉絲按讚的石世民，無償提供照片給宜蘭聯勸製成愛心桌曆，民眾捐款200元就能獲得一本。圖／聯勸提供

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