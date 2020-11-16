快訊

證實有傳簡訊給丁怡銘 皇家傳承創辦人說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動和平島深度旅遊 海大校門口「S」形彎道截彎取直

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海大校門口北寧路呈「S」形彎道，市府計畫截彎取直，減少車禍發生。記者邱瑞杰／攝影
海大校門口北寧路呈「S」形彎道，市府計畫截彎取直，減少車禍發生。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府興建社寮橋想紓解和平島交通，但多數人還是習慣走和平橋。基隆市長林右昌今天表示，和平島到碧砂漁港路廊非常窄，但已與中油、港務公司和海大達成共識，委外規畫共同開發業管土地，海大校門口北寧路「S」形彎道也可望截彎取直，減少車禍發生。

林右昌今年10月17日出席海大校慶時說，海大校門口彎道大，造成師生通行困擾，市府已著手設法改善。

市議員張淵翔今天在市議會總質詢時，詢問林右昌具體作法和期程。張說，海大校門口北寧路S形彎道，常發生車禍，盼市府早日改善，保護學生和遊客安全。海大濱海校區新建大樓完工後，穿越北寧路學生增加，希望畫設斑馬線，確保人車安全。

林右昌說，未來希望透過社寮橋和周邊區域重新規畫，推動和平島深度旅遊。從和平島到碧砂漁港路廊非常窄，還有中油油庫、港務公司貯木池、擋浪防波提等設施，須與中油公司、港務公司和海大取得共識，尋求最佳開發方案。

林說，海大校門口北寧路段如果能夠截彎取直，不再出現S形彎道，交通會更順順，減少發生車禍。從東北角往基隆方向車輛要轉進社寮橋時，也不至於像現在一樣，可能越線逆向行車。

市府都市發展處長徐燕興表示，和平島到碧砂漁港路廊改善涉及市府、中油、港務公司和海大管理的土地，四方已達成共識共同出資，委外提出規劃案。

徐燕興說，初步構想包括在北寧路和通往社寮橋的中油土地興建立體停車場，海大校門口路型改善，海大校區連接通道也會納入考量，設法增加公共服務空間，全案待規劃公司提出報告，再由四方共同討論決定。

海大校門口北寧路呈「S」形彎道，市府計畫截彎取直，減少車禍發生。記者邱瑞杰／攝影
海大校門口北寧路呈「S」形彎道，市府計畫截彎取直，減少車禍發生。記者邱瑞杰／攝影

海大 中油 和平島

延伸閱讀

選北市、入閣？林右昌：平時要做好計畫也要能應變

基隆捷運 林右昌：現在是最有把握時刻

基隆捷運八堵基隆最終案怎解？林右昌：3條件尋求共識

林右昌：我愛用國貨 只吃國產豬

相關新聞

推動和平島深度旅遊 海大校門口「S」形彎道截彎取直

基隆市政府興建社寮橋想紓解和平島交通，但多數人還是習慣走和平橋。基隆市長林右昌今天表示，和平島到碧砂漁港路廊非常窄，但已...

「班班有冷氣」超前部署？引爆宜蘭市長、縣長隔空叫戰

中央預匡10億元預算補助宜蘭縣推動「班班有冷氣」政策，羅東鎮及宜蘭市已運用自有財源先安裝冷氣。縣長林姿妙昨天提到要推動班...

光棍月逛宜蘭東門夜市闖關抽抵用券 通通有獎

「1111」光棍節帶動消費風潮，宜蘭東門夜市繼去年推出消費券後，今年選在光棍月舉辦「東門夜市陪你光棍不單身」活動，11月...

影/葛瑪蘭基金會首辦視障慈善音樂會陣容堅強 今起索票

葛瑪蘭文化基金會與台北市視障音樂文教基金會將在宜蘭演藝廳舉辦「照亮生命的曙光」慈善音樂會，邀請多位知名的視障音樂家演出，...

花蓮縣道193線北段拓寬需9億元 議員批炒地皮

花蓮縣道193線北段拓寬工程含土地徵收總經費新台幣9億多元，民進黨籍縣議員莊枝財批評根本是新闢道路，還淪為炒地皮；縣府建...

蘇花改為施工曾破壞林地 今辦植樹造林歸還大地原貌

蘇花公路改善工程處今天在台9線谷風隧道橫坑機房坡地辦理「蘇花改通車紀念植樹造林呵護台灣活動」，第一波先種下150棵樹，未...

東縣府攜大學開課 吸引2千人

活到老學到老！開辦22年的台東長青學苑昨天發表成果，學員年過50歲仍保有好學的心，無年齡限制的勞工大學也很受歡迎，吸引許...

基隆為「親愛的房客」集氣

2020金馬獎得主21日揭曉，獲得最佳劇情長片、導演、男主角等6項提名的「親愛的房客」，80%場景選在基隆拍攝，基隆港、...

太平山森鐵 可望原汁原味重現

宜蘭縣政府爭取太平山森鐵復駛，今年獲行政院補助，辦理森鐵平地線復駛可行性評估，縣府初步規畫，將採762軌距的蹦蹦車作為運...

太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

宜蘭縣政府爭取太平山森鐵復駛，今年獲得行政院補助，辦理森鐵平地線復駛可行性評估，預計明年中完成期末報告，按照縣府初步規畫...

台東縣府與大學共辦長青學苑暨勞工大學 2千多人受惠

台東縣政府今年首次與台東大學聯手辦台東縣長青學苑暨勞工大學課程，今天在台東大學舉行成果發表會，有22組動態表演及31組靜...

抑制河床風飛沙 九河局意外造就美景

花蓮縣境內河川出海口每到秋冬乾旱季節，在東北季風影響下，裸露的高灘地容易有揚塵「風飛沙」，開車眼前常是霧茫茫一片。經濟部...

熱門新聞

台中捷運讚！沙鹿夫妻：半日遊變1小時好意外

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

等了11年！台中捷運承載恩怨情仇 列車啟動台中軌道元年

台中捷運今起免費試乘1個月 民眾搶搭7點首班車寫歷史

大四生鐵道迷請假迎台中捷運首班車 卻誤搭測試車好遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。