推動和平島深度旅遊 海大校門口「S」形彎道截彎取直

基隆市政府興建社寮橋想紓解和平島交通，但多數人還是習慣走和平橋。基隆市長林右昌今天表示，和平島到碧砂漁港路廊非常窄，但已與中油、港務公司和海大達成共識，委外規畫共同開發業管土地，海大校門口北寧路「S」形彎道也可望截彎取直，減少車禍發生。

林右昌今年10月17日出席海大校慶時說，海大校門口彎道大，造成師生通行困擾，市府已著手設法改善。

市議員張淵翔今天在市議會總質詢時，詢問林右昌具體作法和期程。張說，海大校門口北寧路S形彎道，常發生車禍，盼市府早日改善，保護學生和遊客安全。海大濱海校區新建大樓完工後，穿越北寧路學生增加，希望畫設斑馬線，確保人車安全。

林右昌說，未來希望透過社寮橋和周邊區域重新規畫，推動和平島深度旅遊。從和平島到碧砂漁港路廊非常窄，還有中油油庫、港務公司貯木池、擋浪防波提等設施，須與中油公司、港務公司和海大取得共識，尋求最佳開發方案。

林說，海大校門口北寧路段如果能夠截彎取直，不再出現S形彎道，交通會更順順，減少發生車禍。從東北角往基隆方向車輛要轉進社寮橋時，也不至於像現在一樣，可能越線逆向行車。

市府都市發展處長徐燕興表示，和平島到碧砂漁港路廊改善涉及市府、中油、港務公司和海大管理的土地，四方已達成共識共同出資，委外提出規劃案。