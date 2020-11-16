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「班班有冷氣」超前部署？引爆宜蘭市長、縣長隔空叫戰

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市新生國小社區共讀站昨天啟用，縣長與市長同框。縣長林姿妙談到要推動班班有冷氣，引發市長江聰淵回應，宜蘭市早就超前部署了。圖／縣政府提供
宜蘭市新生國小社區共讀站昨天啟用，縣長與市長同框。縣長林姿妙談到要推動班班有冷氣，引發市長江聰淵回應，宜蘭市早就超前部署了。圖／縣政府提供

中央預匡10億元預算補助宜蘭縣推動「班班有冷氣」政策，羅東鎮及宜蘭市已運用自有財源先安裝冷氣。縣長林姿妙昨天提到要推動班班有冷氣，不料引來宜蘭市長江聰淵說，宜市已超前部署，縣長的話很奇怪；縣政府今天回應，縣長講的是全縣部署，雙方講的內容跟層級有所不同。

江聰淵今天表示，林縣長昨天在宜蘭市新生國小參加社區共讀站的啟用活動時，特別提到要推動「班班有冷氣」，不過這部分，在宜蘭市或羅東鎮都已經在使用，都已經在使用的鄉鎮市，縣長還提出要推動班班有冷氣，這聽起來非常奇怪，是不是有其他的意涵？

他說，宜蘭市超前部署，除了安裝冷氣，第一學期電費是由市公所支付，應獲得鼓勵，縣長這時還在說要在宜蘭市推動班班有冷氣，「真的聽不懂縣長的意思」；他在臉書貼文，早在宜蘭市公所編列預算、市民代表會及各界支持下，今年9月初就享受到班班有冷氣打造的優質學習環境。

縣政府表示，一個講的是宜蘭市、一個講的是宜蘭縣，高度與層級上的不同，其實全縣最早裝設校園冷氣的是羅東鎮，今年初就已經安裝，更有智慧調控系統，而且著手改善電力設備。

縣府秘書長林茂盛說，縣長指的是全縣「班班有冷氣」政策，講的不光只是宜蘭市，中央預匡約10億元補助，為普通教室及專科教室全部裝設冷氣，其中6億元用在各校「電力改善」；宜蘭市、羅東鎮學校教室雖設有冷氣，部分電路線設備仍需檢討改善，縣政府會針對各鄉鎮全面下去做。

林茂盛表示，縣長很重視學生的學習環境，縣府一再向中央爭取，也獲得中央同意匡列補助，全縣大部分學校沒有冷氣，所以縣長在出席活動時，才會向民眾報告班班有冷氣的這件事。

羅東 江聰淵

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