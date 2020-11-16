養護東海岸珊瑚礁生態 台東放流萬餘尾魚苗

養護東海岸珊瑚礁生態、推廣正確魚苗放流，台東縣政府、漁業署及國小師生今天放養小丑魚、黑副雀鯛等水產動物萬餘尾，縣長饒慶鈴呼籲攜手豐富富山護漁區及杉原灣海洋生態。

放養活動上午在台東卑南鄉杉原灣富山漁業資源保育區舉行，行政院農業委員會漁業署、東部海洋生物研究中心、台灣海洋保育與漁業永續基金會、台東區漁會及台東縣政府等共同舉辦，並邀請富山國小師生一起放養小丑魚200尾、黑副雀鯛1萬600尾、波紋龍蝦250尾，寫下杉原海灣生態保育史的新頁。

台東縣長饒慶鈴表示，杉原灣擁有東海岸完整的生態系，近年更發現有海龜上岸產卵，感謝近20年來有不少志工投入富山護漁區生態維護的工作。不過前幾年因為大量遊客到護漁區遊玩，一些不當行為及餵食，造成魚類減少，也損及生態多樣性。

因此，縣府與漁業署等單位合作，透過專家學者選擇適合此一地區的魚苗進行放養，希望在杉原灣正名後，在遊客趨緩、海洋喘息的時間點來辦理放流，不僅可以豐富富山的生態資源，更可以擴及杉原灣，尤其學校師生是台東海洋保護的生力軍，希望大家一起攜手合作，打造最美麗、最豐富的海洋環境。

東部海洋生物研究中心主任何源興說明，今天放流的物種共有小丑魚、雀鯛魚、龍蝦等生物非常豐富，也都是礁岩區生態系統最基層的消費者，可以讓海葵、珊瑚礁更美麗自然。

海漁基金會指出，小丑魚學名白條雙鋸魚，與黑副雀鯛都是珊瑚礁生態最基礎的初級消費者，可以幫助海葵清除寄生物壞死組織、無機廢物，促進珊瑚生態茁壯。

小丑魚已經在台東水產試驗所內預先完成14天「適應海葵」的中間育成期，可望順利成為富山海域海葵群落的生力軍；波紋龍蝦是夜行性海中生物，龍蝦族群如能穩定存在，可以控制礁岩區底層低階生物數量避免過多的生態壓力，使生態系更為穩定及多樣。