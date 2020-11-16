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光棍月逛宜蘭東門夜市闖關抽抵用券 通通有獎

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市舉辦「東門夜市陪你光棍不單身」活動，11月20日及21日兩天晚上6點30半到8點半，尋找姓名有「依」字同音者，就送抵用券，另有闖關遊戲，挑戰成功也可抽抵用券，通通有獎。圖／市公所提供
宜蘭市舉辦「東門夜市陪你光棍不單身」活動，11月20日及21日兩天晚上6點30半到8點半，尋找姓名有「依」字同音者，就送抵用券，另有闖關遊戲，挑戰成功也可抽抵用券，通通有獎。圖／市公所提供

「1111」光棍節帶動消費風潮，宜蘭東門夜市繼去年推出消費券後，今年選在光棍月舉辦「東門夜市陪你光棍不單身」活動，11月20日及21日兩天晚上6點30半到8點半，尋找姓名有「依」字同音者，就送抵用券；另還設計闖關遊戲，挑戰成功可獲光棍樂抽券1張，抽取不同金額的抵用券，最高是500元牛排兌換券。

「通通有獎」，宜蘭市公所準備的夜市現金抵用券總面額高達15萬元，民眾闖關成功後，可獲得光棍樂抽券，持券到服務台兌換「光棍福引機」搖獎機會，抽出白、綠或紅色小珠球，獎項包含「消費滿百折90」、「消費滿百折60元」以及「消費滿50折30元」現金抵用券，現金抵達率最高90％，若抽中數量最少的金色小珠球，可獲500元牛排兌換券。

此外，還有尋找「依依」活動，不需闖關，只要憑身分證或健保卡等附照片、能證明姓名中有「依」字同音者的證件前往，前50名就可獲得消費滿百折90元的抵用券1張，第51-111名則有消費滿百折60元抵用券，111-222名也有消費滿50折30元抵用券，活動期間11月20日及21日晚上7點開放領取，每天限額222名，搶好康手腳要快。

市長江聰淵表示，因為疫情關係國人無法出國，國內消費成為娛樂首選，為了促進東門夜市觀光消費人潮，也鼓勵民眾不論單身或跟情人、親友都能開心逛夜市，讓東門夜市帶給民眾好吃且好玩的美好印象。活動資訊可上臉書搜尋「宜蘭市市場文化發展聚落」。

宜蘭市舉辦「東門夜市陪你光棍不單身」活動，11月20日及21日兩天晚上6點30半到8點半，尋找姓名有「依」字同音者，就送抵用券，另有闖關遊戲，挑戰成功也可抽抵用券，通通有獎。圖／市公所提供
宜蘭市舉辦「東門夜市陪你光棍不單身」活動，11月20日及21日兩天晚上6點30半到8點半，尋找姓名有「依」字同音者，就送抵用券，另有闖關遊戲，挑戰成功也可抽抵用券，通通有獎。圖／市公所提供

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