影/葛瑪蘭基金會首辦視障慈善音樂會陣容堅強 今起索票

葛瑪蘭文化基金會與台北市視障音樂文教基金會將在宜蘭演藝廳舉辦「照亮生命的曙光」慈善音樂會，邀請多位知名的視障音樂家演出，內容精彩，今天起在宜蘭演藝廳、葛瑪蘭汽車客運各服務據點開放免費索票，每人限索2張。

財團法人葛瑪蘭文化基金會首度與財團法人台北市視障音樂文教基金會合辦慈善音樂會，演出日期訂在12月18日晚上7點半，音樂會上半場主題為「星辰」，首先登場是全方位口琴音樂家李讓老師與台北市視障音樂文教基金會張育豪董事長的明盲合作演出；宜蘭視障音樂家林景陽老師帶來三種笛子家族的樂器演奏；另也安排視障音樂家王俊傑老師，以溫暖的嗓音，搭配鋼琴自彈自唱，傳達宜蘭子弟外出打拚對故鄉的思念。