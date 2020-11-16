快訊

新增一名印尼籍社福移工確診 11月1日入境無症狀

非洲大戰爆發？空襲機場種族屠殺...衣索比亞內戰失控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影/葛瑪蘭基金會首辦視障慈善音樂會陣容堅強 今起索票

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
葛瑪蘭文化基金會首次與台北市視障音樂文教基金會合辦視障慈善音樂會，演出者陣容堅強，今起開放索票。圖/葛瑪蘭文化基金會提供
葛瑪蘭文化基金會首次與台北市視障音樂文教基金會合辦視障慈善音樂會，演出者陣容堅強，今起開放索票。圖/葛瑪蘭文化基金會提供

葛瑪蘭文化基金會與台北市視障音樂文教基金會將在宜蘭演藝廳舉辦「照亮生命的曙光」慈善音樂會，邀請多位知名的視障音樂家演出，內容精彩，今天起在宜蘭演藝廳、葛瑪蘭汽車客運各服務據點開放免費索票，每人限索2張。

財團法人葛瑪蘭文化基金會首度與財團法人台北市視障音樂文教基金會合辦慈善音樂會，演出日期訂在12月18日晚上7點半，音樂會上半場主題為「星辰」，首先登場是全方位口琴音樂家李讓老師與台北市視障音樂文教基金會張育豪董事長的明盲合作演出；宜蘭視障音樂家林景陽老師帶來三種笛子家族的樂器演奏；另也安排視障音樂家王俊傑老師，以溫暖的嗓音，搭配鋼琴自彈自唱，傳達宜蘭子弟外出打拚對故鄉的思念。

下半場主題是「朝陽」，安排優秀的視障音樂家曾宜臻、陳光輝、周進發、白若佳組成「夢幻樂集」，四位老師演奏的樂器分別為高胡、笛子、古箏、鋼琴。曲目鋪陳從日出到天亮，大地恢復生機，傳遞活動的宗旨，演出內容精彩，歡迎索票。

葛瑪蘭文化基金會首次與台北市視障音樂文教基金會合辦視障慈善音樂會，演出者陣容堅強，今起開放索票。圖/葛瑪蘭文化基金會提供
葛瑪蘭文化基金會首次與台北市視障音樂文教基金會合辦視障慈善音樂會，演出者陣容堅強，今起開放索票。圖/葛瑪蘭文化基金會提供

視障 音樂會 北市

延伸閱讀

賽事心得／統一發票盃路跑 許多讓人感動的畫面

他遺愛在人間 基金會24年發出逾千萬元助學

TVBS「分享愛無限」公益募款 主播記者大動員

Flawless Real Talk最受期待音樂會 14日17LIVE直播

相關新聞

影/葛瑪蘭基金會首辦視障慈善音樂會陣容堅強 今起索票

葛瑪蘭文化基金會與台北市視障音樂文教基金會將在宜蘭演藝廳舉辦「照亮生命的曙光」慈善音樂會，邀請多位知名的視障音樂家演出，...

花蓮縣道193線北段拓寬需9億元 議員批炒地皮

花蓮縣道193線北段拓寬工程含土地徵收總經費新台幣9億多元，民進黨籍縣議員莊枝財批評根本是新闢道路，還淪為炒地皮；縣府建...

蘇花改為施工曾破壞林地 今辦植樹造林歸還大地原貌

蘇花公路改善工程處今天在台9線谷風隧道橫坑機房坡地辦理「蘇花改通車紀念植樹造林呵護台灣活動」，第一波先種下150棵樹，未...

東縣府攜大學開課 吸引2千人

活到老學到老！開辦22年的台東長青學苑昨天發表成果，學員年過50歲仍保有好學的心，無年齡限制的勞工大學也很受歡迎，吸引許...

基隆為「親愛的房客」集氣

2020金馬獎得主21日揭曉，獲得最佳劇情長片、導演、男主角等6項提名的「親愛的房客」，80%場景選在基隆拍攝，基隆港、...

太平山森鐵 可望原汁原味重現

宜蘭縣政府爭取太平山森鐵復駛，今年獲行政院補助，辦理森鐵平地線復駛可行性評估，縣府初步規畫，將採762軌距的蹦蹦車作為運...

太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

宜蘭縣政府爭取太平山森鐵復駛，今年獲得行政院補助，辦理森鐵平地線復駛可行性評估，預計明年中完成期末報告，按照縣府初步規畫...

台東縣府與大學共辦長青學苑暨勞工大學 2千多人受惠

台東縣政府今年首次與台東大學聯手辦台東縣長青學苑暨勞工大學課程，今天在台東大學舉行成果發表會，有22組動態表演及31組靜...

抑制河床風飛沙 九河局意外造就美景

花蓮縣境內河川出海口每到秋冬乾旱季節，在東北季風影響下，裸露的高灘地容易有揚塵「風飛沙」，開車眼前常是霧茫茫一片。經濟部...

「親愛的房客」80%場景基隆拍攝 市府辦抽獎集氣助攻

2020金馬獎得主21日揭曉，獲得最佳劇情長片等6項提名的「親愛的房客」，80%場景選在基隆拍攝。基隆市政府在臉書舉辦「...

爭取半世紀的馬蘭部落文化廣場 正式啟用

台東馬蘭部落文化廣場在各級民意代表、原住民委員會、台東縣政府及台東市公所進50年積極爭取下，於昨天正式啟用，台東縣長饒慶...

熱門新聞

台中捷運讚！沙鹿夫妻：半日遊變1小時好意外

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

台中捷運今起免費試乘1個月 民眾搶搭7點首班車寫歷史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。