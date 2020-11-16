快訊

新增一名印尼籍社福移工確診 11月1日入境無症狀

非洲大戰爆發？空襲機場種族屠殺...衣索比亞內戰失控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣道193線北段拓寬需9億元 議員批炒地皮

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮縣道193線北段拓寬工程含土地徵收總經費新台幣9億多元，民進黨籍縣議員莊枝財批評根本是新闢道路，還淪為炒地皮；縣府建設處表示，193線經環差討論後有拓寬必要性。

花蓮縣議會第19屆第4次定期大會今天進行縣政總質詢，民進黨籍縣議員莊枝財質詢指出，花蓮縣道193線北段拓寬計畫中，大部分都不在原路線內等於是新闢道路，且新闢路線高達6成以上是私有地，必須徵收。

莊枝財說，193線所在的新城鄉靠海邊那一片土地，只能種花生、地瓜等作物，根本不算肥沃，為徵收土地開闢道路以高價徵收，縣府如同帶頭炒地皮，難怪花蓮房價居高不下。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆答詢表示，縣道193線北段拓寬為因應蘇花改車流，是台9線分流的概念，消化車流、建立路網；原本193線道路有急彎、狹窄，經過環差審議，討論有拓寬必要性。

行政院東部聯合服務中心、公路總局及花蓮縣政府建設處人員日前會勘後，將修正資料送公路總局審核。建設處表示，依照會勘結論縣道193線北段兩期工程一併辦理，含土地徵收的總工程費為9億餘萬元，若計畫核定，經費將依中央84%、縣府16%籌措，依照比例縣府需自籌約1億4000萬餘元。

紓解蘇花公路全線通車後龐大車流，花蓮縣政府積極推動縣道193線北區南、北兩段拓寬工程，花蓮市至吉安鄉南段工程一期已完成，現正進行二期工程；北段為新城鄉三棧以南到七星潭路段。

花蓮縣政府透過公路總局生活圈建設計畫向中央申請補助經費，改善193線北段，道路長度7300公尺，路寬20公尺，含雙向二車道與慢車道、景觀綠帶及草溝等，所需執行總經費為9億多元，工程款5億9017萬餘元，用地款3億1030萬餘元，計畫期程民國109年至111年。

民進黨 土地徵收 車道

延伸閱讀

重視校園安全 花縣府估16所學校設2班制警衛

空勤總隊今執行2起救援任務 5人平安下山送醫

中央山脈2起山難 黑鷹直升機一早忙救援

風急浪湧打翻漁船 花蓮4漁民暗夜破浪游上岸獲救

相關新聞

影/葛瑪蘭基金會首辦視障慈善音樂會陣容堅強 今起索票

葛瑪蘭文化基金會與台北市視障音樂文教基金會將在宜蘭演藝廳舉辦「照亮生命的曙光」慈善音樂會，邀請多位知名的視障音樂家演出，...

花蓮縣道193線北段拓寬需9億元 議員批炒地皮

花蓮縣道193線北段拓寬工程含土地徵收總經費新台幣9億多元，民進黨籍縣議員莊枝財批評根本是新闢道路，還淪為炒地皮；縣府建...

蘇花改為施工曾破壞林地 今辦植樹造林歸還大地原貌

蘇花公路改善工程處今天在台9線谷風隧道橫坑機房坡地辦理「蘇花改通車紀念植樹造林呵護台灣活動」，第一波先種下150棵樹，未...

東縣府攜大學開課 吸引2千人

活到老學到老！開辦22年的台東長青學苑昨天發表成果，學員年過50歲仍保有好學的心，無年齡限制的勞工大學也很受歡迎，吸引許...

基隆為「親愛的房客」集氣

2020金馬獎得主21日揭曉，獲得最佳劇情長片、導演、男主角等6項提名的「親愛的房客」，80%場景選在基隆拍攝，基隆港、...

太平山森鐵 可望原汁原味重現

宜蘭縣政府爭取太平山森鐵復駛，今年獲行政院補助，辦理森鐵平地線復駛可行性評估，縣府初步規畫，將採762軌距的蹦蹦車作為運...

太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

宜蘭縣政府爭取太平山森鐵復駛，今年獲得行政院補助，辦理森鐵平地線復駛可行性評估，預計明年中完成期末報告，按照縣府初步規畫...

台東縣府與大學共辦長青學苑暨勞工大學 2千多人受惠

台東縣政府今年首次與台東大學聯手辦台東縣長青學苑暨勞工大學課程，今天在台東大學舉行成果發表會，有22組動態表演及31組靜...

抑制河床風飛沙 九河局意外造就美景

花蓮縣境內河川出海口每到秋冬乾旱季節，在東北季風影響下，裸露的高灘地容易有揚塵「風飛沙」，開車眼前常是霧茫茫一片。經濟部...

「親愛的房客」80%場景基隆拍攝 市府辦抽獎集氣助攻

2020金馬獎得主21日揭曉，獲得最佳劇情長片等6項提名的「親愛的房客」，80%場景選在基隆拍攝。基隆市政府在臉書舉辦「...

爭取半世紀的馬蘭部落文化廣場 正式啟用

台東馬蘭部落文化廣場在各級民意代表、原住民委員會、台東縣政府及台東市公所進50年積極爭取下，於昨天正式啟用，台東縣長饒慶...

熱門新聞

台中捷運讚！沙鹿夫妻：半日遊變1小時好意外

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

從哪裡跌倒在哪裡站起？ 李眉蓁低調欲重修碩士

輕軌藍海線第二期改走河岸 捷運局：最快2025年完工

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

台中捷運今起免費試乘1個月 民眾搶搭7點首班車寫歷史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。