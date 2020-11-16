花蓮縣道193線北段拓寬需9億元 議員批炒地皮

花蓮縣道193線北段拓寬工程含土地徵收總經費新台幣9億多元，民進黨籍縣議員莊枝財批評根本是新闢道路，還淪為炒地皮；縣府建設處表示，193線經環差討論後有拓寬必要性。

花蓮縣議會第19屆第4次定期大會今天進行縣政總質詢，民進黨籍縣議員莊枝財質詢指出，花蓮縣道193線北段拓寬計畫中，大部分都不在原路線內等於是新闢道路，且新闢路線高達6成以上是私有地，必須徵收。

莊枝財說，193線所在的新城鄉靠海邊那一片土地，只能種花生、地瓜等作物，根本不算肥沃，為徵收土地開闢道路以高價徵收，縣府如同帶頭炒地皮，難怪花蓮房價居高不下。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆答詢表示，縣道193線北段拓寬為因應蘇花改車流，是台9線分流的概念，消化車流、建立路網；原本193線道路有急彎、狹窄，經過環差審議，討論有拓寬必要性。

行政院東部聯合服務中心、公路總局及花蓮縣政府建設處人員日前會勘後，將修正資料送公路總局審核。建設處表示，依照會勘結論縣道193線北段兩期工程一併辦理，含土地徵收的總工程費為9億餘萬元，若計畫核定，經費將依中央84%、縣府16%籌措，依照比例縣府需自籌約1億4000萬餘元。

紓解蘇花公路全線通車後龐大車流，花蓮縣政府積極推動縣道193線北區南、北兩段拓寬工程，花蓮市至吉安鄉南段工程一期已完成，現正進行二期工程；北段為新城鄉三棧以南到七星潭路段。

花蓮縣政府透過公路總局生活圈建設計畫向中央申請補助經費，改善193線北段，道路長度7300公尺，路寬20公尺，含雙向二車道與慢車道、景觀綠帶及草溝等，所需執行總經費為9億多元，工程款5億9017萬餘元，用地款3億1030萬餘元，計畫期程民國109年至111年。