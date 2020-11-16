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蘇花改為施工曾破壞林地 今辦植樹造林歸還大地原貌

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
蘇花改為施工曾破壞林地，今天舉辦植樹造林活動，要歸還大地原貌。圖/蘇花改工程處提供
蘇花改為施工曾破壞林地，今天舉辦植樹造林活動，要歸還大地原貌。圖/蘇花改工程處提供

蘇花公路改善工程處今天在台9線谷風隧道橫坑機房坡地辦理「蘇花改通車紀念植樹造林呵護台灣活動」，第一波先種下150棵樹，未來陸續栽種總數達900棵，當時蘇花改因為施工破壞了一些林木，希望透過植樹補足之前失去的，減緩道路工程對大自然的衝擊。

今天原本邀請行政院長蘇貞昌到場主持，但蘇院長因要務臨時不克前來，改由公路總局主秘林福山代表執剷植樹。蘇改花工程處表示，當初施工時借用羅東林管處一塊公有地，地上樹林因工程遭破壞，如今工程完工了，過去因工程施工開發而影響周遭環境與景觀生態，如今為了響應政府植樹造林呵護台灣及守護地球避免暖化，今天選擇秋高氣爽的天氣辦理植樹活動。

今天種下150棵木芙蓉等，由林務局羅東林區管理處協助提供種植苗木及指導種植，除了希望透過植樹蘇花改可融入自然外，也可減緩蘇花改對大自然的衝擊，善盡環境保護責任。

蘇花改為施工曾破壞林地，今天舉辦植樹造林活動，要歸還大地原貌。圖/蘇花改工程處提供
蘇花改為施工曾破壞林地，今天舉辦植樹造林活動，要歸還大地原貌。圖/蘇花改工程處提供

蘇花改 羅東 行政院

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