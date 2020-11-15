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太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
從土場車站發車的太平山森鐵。土場國小校友會提供。
從土場車站發車的太平山森鐵。土場國小校友會提供。

宜蘭縣政府爭取太平山森鐵復駛，今年獲得行政院補助，辦理森鐵平地線復駛可行性評估，預計明年中完成期末報告，按照縣府初步規畫，計畫採762軌距的蹦蹦車作為運行機車，以原始路線為主，讓森鐵原汁原味重現，預計明年中就能完成可行性評估，送交通部進一步審議。

太平山森鐵1924年通車，分為山地線、平原線，山地線以流籠、索道縱向通行為主，平地線為大同鄉土場至羅東鎮竹林車站，全長36.4公里，沿途設10座車站，1979年林業政策轉型，林鐵停駛，鐵軌已不復見，目前僅剩三星鄉天送埤站、竹林車站保存最為完整。

去年行政院拍板重建森鐵後，政務委員吳澤成不僅到宜蘭會勘路線，也曾率團至日本江之島取經，希望森鐵比照江之島電鐵，採火車與平面道路共構、並行。近期鐵道局、縣府規畫採太平山蹦蹦車的762毫米軌距，路線以原始路線為主，保留森鐵最原始的樣貌。

不過，森鐵停駛超過40年，當年路線經過土地重畫，鐵軌、車站都不復見，復駛面臨土地徵收等問題；宜蘭縣議員陳傑麟在縣議會質詢時關注此事。

他說，平地線土地經過多次重畫，早已失去當年風光，若要照原始路線，道路能否使用，將成為森鐵復駛最大難題，他主張，太平山森鐵應以山地線優先規劃，重現當年流籠、索道構成的交通網路，可以盡覽各海拔間的優美林相，遊客通行期間，也能感受太平山林場開發的過往。

對此，縣府解釋，森鐵部分路線雖已成農路，但目前擬朝日本江之島電鐵模式，讓火車、公路車輛可以同時行駛在同條路線，路權交通部已在規畫修法，路線選擇不是難事。

縣府工商旅遊處長李東儒回應，平地線因路線長，未來會採分區、分段開發，預計明年6月完成，報行政院核定。至於山地線，經政委吳澤成協調，鐵道局將補助約九百餘萬元，交由縣府規劃，擬採流籠、纜車方式，預計會擴大納入平地線一同進行後續規畫。

土場車站目前仍保存當年行駛的蒸汽機車頭與車廂。羅東林管處提供
土場車站目前仍保存當年行駛的蒸汽機車頭與車廂。羅東林管處提供
土場車站目前仍保存當年行駛的蒸汽機車頭與車廂。羅東林管處提供
土場車站目前仍保存當年行駛的蒸汽機車頭與車廂。羅東林管處提供

森鐵 太平山

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