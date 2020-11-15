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傳統射箭山豬箭靶增加趣味 射中豬頭10分、豬腳1分

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
原住民傳統射箭有山豬圖案箭靶（右），射中豬頭中央部位10分，豬腳就只有1分，增加競技趣味。記者邱瑞杰／攝影
原住民傳統射箭有山豬圖案箭靶（右），射中豬頭中央部位10分，豬腳就只有1分，增加競技趣味。記者邱瑞杰／攝影

傳統射箭運動逐年風行，基隆也有不少中壯年原住民喜愛射箭，目前已成立4支射箭隊，22日將與辦友誼賽。一般運動賽會箭靶多是同心圓，原住民傳統射箭另有山豬圖案箭靶，射中豬頭中央部位10分，豬腳就只有1分，增加競技趣味。

基谷祐射箭隊教練宋宗雄年近60，他說，射箭很適合他這個年紀運動，只要自備弓箭，加入射箭隊就能享受箇中樂趣，同輩中越來越多人喜愛射箭。

宋宗雄說，祖先進山林打獵使用的弓，長度不會超過1公尺，方便在山林間使用。傳統射箭運動的弓身較長，約1.8到2公尺，每把3500元到4000元，每支箭200元到250元，入門的費用門檻不算太高。

基谷祐射箭隊練習地點在正濱地區原住民文化會館旁的空地，隊員每逢假日下午會去練習。靶場設備顯得陽春，8個靶位設在山壁前，射箭地點距離靶位18公尺，箭筒是用道路防撞柱做成。帆布靶紙1面300元，因為資源有限，通常要到不堪使用才會更新。

宋宗雄說，射箭需要力氣，更重要的是心平氣和。他慣以左手持弓，上場架上箭後，以左手虎口推弓，右手食指、中指和無名指拉弦，往後拉到貼住臉頰位置再放箭，只要弓、弦磅數足夠，18公尺距離原則是想射那裡，就瞄那裡。

基隆市基谷祐射箭隊教練宋宗雄說，射箭很適合中高齡人士運動，同輩中越來越多人喜愛射箭。記者邱瑞杰／攝影
基隆市基谷祐射箭隊教練宋宗雄說，射箭很適合中高齡人士運動，同輩中越來越多人喜愛射箭。記者邱瑞杰／攝影
基隆市基谷祐射箭隊教練宋宗雄說，射箭很適合中高齡人士運動，同輩中越來越多人喜愛射箭。記者邱瑞杰／攝影
基隆市基谷祐射箭隊教練宋宗雄說，射箭很適合中高齡人士運動，同輩中越來越多人喜愛射箭。記者邱瑞杰／攝影

原住民 基隆

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