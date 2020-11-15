慈濟清水靜思堂辦音樂饗宴 唐美雲歌仔戲團公演

慈濟今天在清水靜思堂舉辦「靜思智慧語.好話遍寰宇」音樂饗宴及唐美雲歌仔戲團公演，上千人參加，藝人施易男到場分享心得說，他最喜歡的靜思語就是「心寬念純，美善人生」心寬不傷人，因為心夠寬，容納的事情夠多，不會傷害別人；念純不傷己，念頭很單純的時後，即便別人的酸言酸語，對自己來說，因為念頭夠單純的時候，所以不會傷害到自己。

大愛台新聞主播陳竹琪在現場說，30年來「靜思語」透過22種語文，時時開啟每個人的善念和善行，去年是靜思語出版發行30周年，今年將持續讓好話遍寰宇；說好話、做好事，時時都吉祥。

唐美雲歌仔戲團則演繹波斯匿王減肥記，吸引觀眾，唐美雲創團的歌仔戲，推出作品嘗試多元跨界合作，帶領台灣歌仔戲趨向精緻化，也保留歌仔古早味給大眾。

藝人施易男演唱歌曲後表示，他最喜歡的靜思語就是「心寬念純，美善人生」心寬不傷人，因為心夠寬，容納的事情夠多，所以不會傷害別人；念純不傷己，念頭很單純的時後，即便別人的酸言酸語，對自己來說，因為念頭夠單純的時候，所以不會傷害到自己。

施易男提到和母親的互動、吃素的因緣以及吃素後身心靈的改變，他說茹素後身心靈都有改變，感覺更輕安自在，體內環保，他的分享讓眾人更深入了解吃素的益處。