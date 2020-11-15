基隆部落大學成果展 台東都歷阿嬤手把手教做手工花帽

基隆市原住民部落大學今天舉辦期末成果展及結業典禮，來自台東都歷的阿美族莊桂美阿嬤，教導學員製作阿美族傳統花帽，並和學員戴上花帽，在結業典禮上台走秀、跳舞，傳承部落手工藝。

基隆市目前有9467名原住民設籍，以阿美族居多。市府向中央爭取補助出版6冊部落大學教材，以語言教學、傳統技藝、傳說故事、傳統歌舞等形式傳承原住民族文化資產，促進原住民族自我認同，提升族群凝聚力。

原住民文化會館今天舉行部落大學成果展，並為28門課程、445名學員舉辦結業式。基隆市長林右昌恭喜學員完成課程，並說市府將研儀成立原住民假日市集，比照補助青年創業模式，結合部落大學課程，讓學員的學習成果能轉換成經濟收入，提升學習動機。

隨著世代更替及時代變遷，原住民傳統手工藝逐漸失傳。部落大學今年莊桂美阿嬤開設阿美族傳統花帽手工藝製作課程，指導學員從帽沿縫製、整理羽毛等步驟，以傳統手工針縫方式製作傳統花帽，傳承古老技藝。

部落大學也開設阿美族傳統鈎織包，因為以前專供獵人裝戰利品，所以又稱部落勇士包。現在原住民多已不再靠打獵維生，傳統鈎織技法也回臨失傳，不少學員報名上課。

年逾80歲的學員林秀妹在成果展秀出親手製作的傳統後背包，她說，這款包包非常實用，而且耐用，她要送給孫子，希望在部落幾已失傳的鈎織包成為家族的傳家包。