快訊

不留一物給亞塞拜然 亞美尼亞撤離前先燒屋遷墳

盤點RCEP對台衝擊 經濟部長：這兩產業影響大

基隆部落大學成果展 台東都歷阿嬤手把手教做手工花帽

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市原住民部落大學今辦期末成果展及結業典禮，來自台東都歷的阿美族莊桂美阿嬤，帶領學員戴上自製花帽，上台走秀、跳舞。記者邱瑞杰／攝影
基隆市原住民部落大學今辦期末成果展及結業典禮，來自台東都歷的阿美族莊桂美阿嬤，帶領學員戴上自製花帽，上台走秀、跳舞。記者邱瑞杰／攝影

基隆原住民部落大學今天舉辦期末成果展及結業典禮，來自台東都歷的阿美族莊桂美阿嬤，教導學員製作阿美族傳統花帽，並和學員戴上花帽，在結業典禮上台走秀、跳舞，傳承部落手工藝。

基隆市目前有9467名原住民設籍，以阿美族居多。市府向中央爭取補助出版6冊部落大學教材，以語言教學、傳統技藝、傳說故事、傳統歌舞等形式傳承原住民族文化資產，促進原住民族自我認同，提升族群凝聚力。

原住民文化會館今天舉行部落大學成果展，並為28門課程、445名學員舉辦結業式。基隆市長林右昌恭喜學員完成課程，並說市府將研儀成立原住民假日市集，比照補助青年創業模式，結合部落大學課程，讓學員的學習成果能轉換成經濟收入，提升學習動機。

隨著世代更替及時代變遷，原住民傳統手工藝逐漸失傳。部落大學今年莊桂美阿嬤開設阿美族傳統花帽手工藝製作課程，指導學員從帽沿縫製、整理羽毛等步驟，以傳統手工針縫方式製作傳統花帽，傳承古老技藝。

部落大學也開設阿美族傳統鈎織包，因為以前專供獵人裝戰利品，所以又稱部落勇士包。現在原住民多已不再靠打獵維生，傳統鈎織技法也回臨失傳，不少學員報名上課。

年逾80歲的學員林秀妹在成果展秀出親手製作的傳統後背包，她說，這款包包非常實用，而且耐用，她要送給孫子，希望在部落幾已失傳的鈎織包成為家族的傳家包。

部落大學除了開設原鄉傳統技藝、語文教育、文化探索、產業經營等課程，也開設原力有氧舞蹈、健康與急難教育、芳療按摩舒壓等課程，希望提供多元學習資源，讓都會區族人在社區內就近體驗學習。

基隆市原住民部落大學今辦期末成果展及結業典禮，展出學員作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市原住民部落大學今辦期末成果展及結業典禮，展出學員作品。記者邱瑞杰／攝影

原住民 阿美族 基隆

延伸閱讀

「親愛的房客」80%場景基隆拍攝 市府辦抽獎集氣助攻

基隆25個社區營造點與7區公所社造 成果展為社區提解方

爭取逾20年 台東阿美族馬蘭部落聚會所今啟用

大基隆歷史成果展2古蹟開展 結合動畫、聲光與文史資料

相關新聞

太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

宜蘭縣政府爭取太平山森鐵復駛，今年獲得行政院補助，辦理森鐵平地線復駛可行性評估，預計明年中完成期末報告，按照縣府初步規畫...

台東縣府與大學共辦長青學苑暨勞工大學 2千多人受惠

台東縣政府今年首次與台東大學聯手辦台東縣長青學苑暨勞工大學課程，今天在台東大學舉行成果發表會，有22組動態表演及31組靜...

抑制河床風飛沙 九河局意外造就美景

花蓮縣境內河川出海口每到秋冬乾旱季節，在東北季風影響下，裸露的高灘地容易有揚塵「風飛沙」，開車眼前常是霧茫茫一片。經濟部...

「親愛的房客」80%場景基隆拍攝 市府辦抽獎集氣助攻

2020金馬獎得主21日揭曉，獲得最佳劇情長片等6項提名的「親愛的房客」，80%場景選在基隆拍攝。基隆市政府在臉書舉辦「...

爭取半世紀的馬蘭部落文化廣場 正式啟用

台東馬蘭部落文化廣場在各級民意代表、原住民委員會、台東縣政府及台東市公所進50年積極爭取下，於昨天正式啟用，台東縣長饒慶...

爭取逾20年 台東馬蘭聚會所啟用

台東阿美族馬蘭部落族人爭取20多年，經原民會專案補助經費取回土地興建的「馬蘭文化廣場聚會所」昨午啟用，上百名族人盛裝出席...

宗教巡禮／花蓮拔仔庄保安宮 鼓王爭霸戰入光雕秀

花蓮縣瑞穗鄉富源村俗稱「拔仔庄」，是一個淳樸的客家庄，村內信仰中心富源保安宮，建廟於清光緒年間，已有百年歷史，是花蓮第一...

基隆路霸狂堆雜物 警清除告發

基隆市29號橋下設有獅球嶺全民運動公園，是很多民眾運動散步的地方，但常遭人堆放雜物，環保局一清再清依然不斷出現，近日又被...

壽豐「天空之樹」重生 全村集結祈福

花蓮縣壽豐鄉月眉國小是僅27名學生的迷你小校，校內僅存一棵樹齡90年的老榕樹，染上俗稱「樹癌」的褐根病。為留下部落世代人...

攔查生雞糞 依廢清法開罰

使用生禽畜糞不但汙染環境，惡臭也招引蠅蟲，縣市政府都設法積極改善，包括稽查取締、設置堆肥場及補助農民購買熟成堆肥，已有成...

熟雞糞貴又不好用？農委會有補助

「熟雞糞比較貴又不好用」，農民普遍認為，生雞糞養分充足，用於蔬果施肥是老一輩留下的智慧，反觀熟雞糞價格貴，而且收成不如使...

宜蘭首禁生雞糞施肥 仍難杜絕蒼蠅

生雞糞施肥常招來蒼蠅飛舞，宜蘭是全國第一個禁用生雞糞施肥縣市，但政策實施9年，仍無法完全杜絕蒼蠅。行政院政務委員吳澤成之...

熱門新聞

新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

與車爭道？ 桃園站旁人行道被塗銷

瑞北夜市難熄燈？ 居民不滿揚言發起抗爭

農地種電爭議大 苗栗重開審查三階段模式把關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。