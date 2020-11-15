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台東縣府與大學共辦長青學苑暨勞工大學 2千多人受惠
台東縣政府今年首次與台東大學聯手辦台東縣長青學苑暨勞工大學課程，今天在台東大學舉行成果發表會，有22組動態表演及31組靜態作品展出，呈現學員的學習成果與收穫。長青學苑開辦22年來，課程一向搶手，縣府也承諾，未來會持續推動及加強各項老人或勞工學習課程。
台東縣社會處指出，長青學苑課程已開辦22年，學員年齡下修至50歲，鼓勵長者投入學習與社會參與，透過語文、音樂、攝影、繪畫手作等，豐富生活，也期盼完成課程的長者能在地方分享所學。
勞工大學學員無年齡限制，今年參與的學員年紀最小17歲，提供勞工在工作之餘，培養或體驗不同領域專長，美容美甲、飲品調製等課程都相當受歡迎。
台東社會處統計，長青學苑課與勞工大學開辦至今，每年維持約2千參與人次，長青學苑課非常搶手，一開辦很快就額滿。
社會處長陳淑蘭說，長青學苑課程開設70個班，勞工大學有20個班，課程內容多元，包含語文、健康養生、舞蹈運動、數位學習、音樂、藝文、手工藝等，今年有2200人次參加。
長青學苑課程以往都在社會處、鄉鎮市公所或社區進行，今年首次集合在台東大學舉辦，師資、教學設備與環境提升，也能讓長者有上大學的圓夢感。
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