「親愛的房客」80%場景基隆拍攝 市府辦抽獎集氣助攻

2020金馬獎得主21日揭曉，獲得最佳劇情長片等6項提名的「親愛的房客」，80%場景選在基隆拍攝。基隆市政府在臉書舉辦「讓我們跟著電影去基隆旅行」留言活動集氣，希望親愛的房客在頒獎典禮大放異彩，順勢行銷基隆，歡迎各地民眾來基隆遊玩。

基市府成立影視景點協拍小組，提供景點資訊、文史資料及景點勘查、場地租借協調、交通維持等服務，協助國內外影視團隊及個人工作者進駐基隆市取景拍攝，2年前並建置「隆來拍電影」網頁，揭露相關服務資訊及成果。

觀光及城市行銷處統計，2014年申請協拍共18件，2015年17件，2016年26件，2017年43件，2018年暴增到90件，去年也有80件。

2020年第57屆金馬獎9月30日公布入圍名單，「親愛的房客」分別入圍最佳劇情長片、最佳導演（鄭有傑）、最佳男主角（莫子儀）、最佳女配角（陳淑芳）、最佳原著劇本（鄭有傑）和最佳原創電影音樂（法蘭）。

觀銷處長曾姿雯今天說，「親愛的房客」電影有80%場景在基隆拍攝，基隆港、地標公園、田寮河都入鏡。基隆原有山海及港口美景，近幾年市府團隊積極推動各項重大建設，城市蛻變過程中展現許多新舊交替，無法言喻的特殊人文風情。

片商上月20日在基隆舉辦「親愛的房客」特映會，導演兼編劇鄭有傑致詞時就以「基隆，我回來了」開場。鄭說，基隆有遼闊的港灣、沿山坡建築的房子，是很美的城市，也像是漂泊旅人安全而溫暖的避風處，想藉由基隆特殊的景觀，表達男主角對歸屬感的渴望，因為有歸屬感的地方就是家。

觀銷處除鼓勵民眾去看這部電影，支持這部在基隆取景的電影，今起還在臉書「魅力基隆」粉絲團舉辦理集氣抽獎活動，幫「親愛的房客」電影集氣前進金馬獎。